Pombal prepara-se para Receber o Rali Alitém / Sabril 2024

Após um adiamento inesperado, o concelho de Pombal e as freguesias de Alitém – Albergaria dos Doze, S. Simão de Litém e Santiago de Litém, acolhem a caravana do Rali Alitém / Sabril. A prova, organizada pela Escuderia Castelo Branco, conta com a presença de mais de três dezenas de equipas que enfrentarão oito classificativas, num esperado emocionante desfecho do Campeonato Start Centro de Ralis.

A realizar-se nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro, esta é a única prova do Campeonato Start Centro de Ralis disputada em piso de terra, destacando-se pela sua singularidade e pelo desafio técnico que oferece aos concorrentes.

As atividades começam no sábado, dia 30, com a PEC de S. Simão de Litém, um novo percurso de 9 km que terá início às 14h45 nas instalações da Pedreira da Sabril, em Albergaria dos Doze, e que culminará na pista TT do Arnal, junto ao parque de assistência.

Esta prova será realizada duas vezes, com um reagrupamento entre os percursos.

Na mesma noite, a partir das 21h, os competidores vão medir forças em duas Super Especiais urbanas no centro de Pombal, cada uma com cerca de 1,600 m, proporcionando um espetáculo único e encerrando o primeiro dia de competição.

A competição retoma no domingo, 1 de dezembro, às 9h30, com as PEC de Albergaria dos Doze e Santiago de Litém, percursos de 23,18 km, que serão repetidos na parte da tarde a partir das 14h10. A cerimónia de consagração dos vencedores terá lugar em Albergaria dos Doze, no Largo da Igreja Velha, por volta das 16h30.

A organização sublinha a qualidade das classificativas e o contributo indispensável do Município de Pombal, da União de Freguesias de Alitém, da Freguesia de Abiul e da Associação TT do Arnal. Estes parceiros têm sido fundamentais para o sucesso do evento e para a criação de condições ideais para as equipas e público.

Os detalhes sobre horários e locais de assistência, bem como atualizações de resultados, estarão disponíveis na aplicação “Sportity”. A gestão de trânsito e possíveis constrangimentos podem ser consultados através da aplicação “WAZE”, que ajudará a orientar o público ao longo do fim de semana.