Pedro Meireles vence Historic Rally Fafe, Henrique Rodrigues triunfa no CNR

Pedro Meireles e Carlos Magalhães (Skoda Fabia RS Rally2) venceram o Rali Histórico de Fafe, a segunda prova do Campeonato Norte de Ralis, após uma intensa luta com Rúben Rodrigues e Rui Raimundo (Toyota GR Yaris Rally2). As várias duplas do CPR presentes aproveitaram para preparar o Rali Terras d’Aboboreira, a primeira prova do campeonato principal, que se realiza no próximo fim de semana. Os dois protagonistas travaram um duelo interessante, dividindo as vitórias nas seis classificativas.

O terceiro lugar foi para Guilherme Meireles e Pedro Alves (Skoda Fabia Evo Rally2), que se estrearão no CPR com o seu novo Rally2. Diogo Martins (Marujo) e Jorge Carvalho (Skoda Fabia R5 Evo) ficaram em quarto lugar, com as duas duplas separadas por apenas 2.4s na luta pelo terceiro lugar.

Hélder Miranda e Mariana Machado (Peugeot 208 Rally4) foram quintos e os melhores entre os carros de duas rodas motrizes.

Quanto aos concorrentes inscritos para pontuar na prova do Campeonato Norte de Ralis, a vitória foi para Henrique Rodrigues e Daniel Rodrigues (Skoda Fabia N5), que bateram Rafael Cunha e Gonçalo Cunha (Ford Fiesta R200) por 14.6s. Estes últimos venceram nas duas rodas motrizes, à frente de Mário Castro e Ricardo Cunha (Renault Clio 4RS), que ficaram em terceiro da geral, a 29.5s.

Rui Guedes e Gonçalo Carvalho (BMW E30) foram quartos, à frente de Diogo Vieira e Maria Allen e Gouveia (BMW 325I), que fecharam o top 5.

Pedro Meireles iniciou a prova com uma vantagem de 2.9s sobre Rúben Rodrigues, no Seixoso 1. Em Montim, o equilíbrio manteve-se, mas com novo triunfo de Meireles, alargando a margem para 3.6s. O piloto do Toyota reagiu na Lameirinha e recuperou 0.7s. Nas segundas passagens, Meireles voltou a demonstrar o seu melhor conhecimento do Seixoso e bateu Rúben Rodrigues por 3.0s, elevando a vantagem para seis segundos. Apesar de dois triunfos consecutivos de Rúben Rodrigues, já não foi a tempo de alcançar a vitória, que ficou para Pedro Meireles, por 1.8s.

No CNR, no final da manhã, Rafael Cunha liderava com 16.3s de avanço sobre Mário Castro, com Henrique Rodrigues (Skoda Fabia N5) em terceiro. No entanto, este reagiu fortemente e, apesar de ter estado a 21.4s de Rafael Cunha a dois troços do fim, atacou forte em Montim, ficando a 3.2s à entrada do último troço e revertendo a situação a seu favor na Lameirinha. Nas duas rodas motrizes, apesar de algum equilíbrio inicial, Rafael Cunha impôs-se com facilidade.