Paulo Anselmo: “queremos continuar e lutar por mais um título de campeão no Start Sul” | AutoSport

Seis ralis disputados, quatro vitórias, três títulos. Eis a saga de Paulo Anselmo e André Silva que se sagraram campeões do Start Sul de Ralis 2023 e juntaram ao cetro sulista, uma dobradinha no 6º Desafio Kumho Portugal, triunfando nos desafios Kumho Sul e Kumho Terra. Foi possivelmente a melhor temporada até ao momento do piloto de Olhão.

O que esperava de 2023?

“Em 2023 esperava lutar pelo título no Campeonato Start Sul de Ralis. Era esse o grande objetivo e encaramos a época com um espírito de total entrega. 2022 não nos tinha corrido assim tão bem e ficamos aquém do que desejávamos. Então, encaramos esta temporada como sendo do tudo ou nada e fizemos o pleno!”.

Qual foi o maior desafio da época?

“O maior desafio da temporada foi o Rally de Vila do Bispo devido às condições climatéricas. Foi épico!… Tiveram inclusive de cancelar os últimos dois troços devido a tempestade, contudo foi também um desafio fabuloso que colocou à prova os nossos limites”.

Qual foi o melhor momento e o momento mais despontante?

O melhor momento foi o Rally de Serpa porque vencemos e é um dos meus preferidos, mas não poderia deixar de referir também o Rally Casinos do Algarve que tinha especiais fabulosas onde acabamos por nos divertir muito e vencer também essa prova”.

O Rali de Albufeira foi novamente o nosso pior rali da época porque na ligação para primeira especial de domingo a caixa de velocidades encravou em 3ª velocidade e partiu em plena reta a 20 quilómetros hora!”

Que balanço faz dos títulos alcançados e da temporada?

“Foi uma época com altos e baixos e muito competitiva, onde andamos a discutir o título até à última especial, no último rali e conseguimos ser campeões!… Este é um título que dedico à minha família que tanto me apoia, à equipa, que fez um trabalho notável no BMW, aos patrocinadores, pois sem eles seria impossível correr e a todos quantos nos deram força ao longo do campeonato. Quero destacar ainda a nossa vitória na Divisão 2 dos Desafios Kumho Sul e Kumho Terra, não só por ser mais dois títulos prestigiantes, mas sobretudo pelo apoio que a Kumho e a ASR Tyres têm dado aos ralis regionais nos últimos seis anos. Para nós tem sido um prazer correr com os Kumho, que se revelam pneus cada vez mais competitivos. Uma palavra muito especial para o André Silva. O trabalho que fez como navegador foi preponderante para o nosso sucesso.”

Já tem os seus planos definidos para 2024?

“Em termos de planos para 2024 iremos começar a divulgar o nosso projeto para 2024 tentando reunir os patrocínios suficientes para saber o que poderemos fazer. O que queremos é continuar e lutar por mais um título de campeão no Start Sul e novamente com o André e o BMW 361i Compact. Não sei se será possível e tudo irá depender dos patrocínios que consiga. Está cada vez mais caro competir. Existe também a hipótese de fazer algumas provas de todo-o-terreno, com um SSV. Uma coisa é certa, se e onde competirmos, será sempre para tentar vencer!”.