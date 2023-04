OPINIÃO: houve um acidente e a ‘internet’ já condenou, mas… | AutoSport

João Vinha e Marco Vilas Boas (Mitsubishi Lancer evo VI) tiveram um acidente no Rali Terras d’Aboboreira, pois apanharam um poste de eletricidade na estrada, que caiu devido a um toque do concorrente anterior. Chegaram lá, e bateram. Ninguém os avisou. Nas redes sociais, o piloto diz de sua justiça. Mas pode ser a justiça, tão célere quando não se conhece o contexto e a forma que tudo sucedeu?

Até podemos chegar a conclusões fáceis, mas algo que um jornalista sabe bem é que nem tudo é o que parece à primeira vista e em segundo lugar, as histórias nunca têm só um lado.

E é isso que a inclemente internet quase nunca vê.

O piloto insurgiu-se CLIQUE AQUI PARA LER, mas nós temos que ir mais longe…

Para já, e numa altura em que ainda nos faltam dados., queremos deixar algumas questões:

em primeiro lugar e ‘olhando’ para o incidente, é fácil perceber algumas coisas. As organizações não podem ter uma pessoa em cada ‘poste’, há muitos quilómetros sem um Marshall ou alguém pertencente à organização da prova, é impossível estarem em todo o lado, têm os que os regulamentos obrigam.

Falou-se na existência de um GNR no local. Sim, uma autoridade não precisa de ser instruída a atuar num acidente de um rali de forma diferente do que faria se fosse um acidente normal de viação, tem de atuar, pois trata-se de ordem pública. Um poste de eletricidade no meio da estrada é ordem pública.

Mas nós não sabemos as circunstâncias em que tudo se deu nem como atuou o GNR, pelo que não podemos criticar porque não sabemos o que, e como aconteceu. Teve tempo, não teve tempo, tentou, não tentou? Não sabemos. Será que tentou avisar a organização? Se calhar tentou, mais uma vez, não sabemos. O que sabemos é que este tipo de coisas não deve ser tratado a quente, pois nos tempos da ‘internet’ todos podem estar já a condenar ‘alguém’ ou uma entidade que não tem culpa nenhuma pois não podia fazer mais.

Estamos a falar de ralis que têm sempre os seus imponderáveis, que devemos antecipar ao máximo, mas como bem sabemos pelo passado recente, nem sempre é possível.

Portanto, atacar a organização, neste momento em que ainda não se sabe tudo, nem a sua posição quanto ao caso (ainda) pode ser extremamente injusto. Li que alguém escreveu num comentário: “Não quero crer que um poste tenha caído e ninguém tenha parado a SS, era mau demais”. Pois era, mas só se tivessem sabido e não tivessem feito nada, porque organização nenhuma no mundo pode parar um troço sem saber que o tem de fazer.

Portanto, o resumo de tudo isto é esperar pelas explicações de quem de direito, saber as circunstâncias do que sucedeu e tirar daí as conclusões.