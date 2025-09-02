Nova geração: Francisco Fontes estreia-se com Lancia Ypsilon HF Racing Rally6 no Rali Constálica Viseu Dão Lafões

Uma nova geração da família Fontes está prestes a começar a deixar a sua marca nos ralis: Francisco Fontes, filho de José Pedro Fontes, fará a sua estreia absoluta no Rali Constálica Viseu Dão Lafões.

Este jovem piloto portuense irá apresentar o novíssimo Lancia Ypsilon HF Racing Rally6 em Portugal, entre os dias 5 e 7 de setembro.

Três décadas após o seu último grande momento, a Lancia regressa aos ralis, e o mais recente membro de uma das famílias mais influentes do automobilismo nacional está determinado a honrar o legado do seu pai, José Pedro Fontes, e do seu avô, Rufino Fontes.

Com apenas 18 anos e com a carta de condução obtida há escassas sete semanas, Francisco Fontes prepara-se para disputar a primeira prova da sua vida.

“Este rali assinala o começo de uma aventura que sempre idealizei. Cresci a escutar as proezas do meu avô, a seguir a carreira do meu pai e a acompanhar o trabalho da equipa Sports & You. Agora, ter a oportunidade de alinhar numa prova com o meu nome nos vidros do carro é uma sensação verdadeiramente especial. Tenho plena consciência de que tenho tudo para aprender: é a minha estreia absoluta, e a carta de condução foi obtida há poucos tempo.

O objetivo é claro — acumular quilómetros, adquirir experiência e progredir gradualmente. Não procuro resultados imediatos, mas, naturalmente, darei o meu melhor. Nesta fase, tudo é uma novidade, e o mais crucial é aproveitar para amadurecer como piloto e construir um percurso sólido”, disse Francisco Fontes.

Um legado familiar no desporto motorizado

Nascido a 9 de maio de 2007, Francisco Fontes, que recentemente ingressou na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) para o curso de Engenharia Mecânica, é o mais jovem representante de uma dinastia de sucesso no desporto motorizado. O seu avô, Rufino Fontes, destacou-se como um dos nomes mais emblemáticos do automobilismo nacional nas décadas de 70 e 80, e o seu pai, José Pedro Fontes, acumulou e acumula títulos e vitórias tanto na velocidade quanto nos ralis ao longo das últimas três décadas.

Início de uma carreira promissora

Embora seja um entusiasta de simuladores automóveis e tenha acompanhado de perto a carreira do pai e as atividades da equipa Sports & You desde tenra idade, Francisco Fontes nunca competiu em qualquer prova, nem mesmo em karting. A sua única experiência no desporto motorizado resume-se à participação, no primeiro semestre deste ano, na seleção da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting para o programa FPAK Júnior Team.

No Rali Constálica Viseu Dão Lafões, Francisco Fontes formará dupla com o experiente navegador Carlos Magalhães, ao volante do Lancia Ypsilon HF Racing Rally6.

A Lancia e o Ypsilon HF Racing Rally6

Após um interregno de aproximadamente três décadas, esta prova marcará a primeira participação de um Lancia — da sua nova geração! — numa competição disputada na Península Ibérica. Equipado com um motor de 1.2 litros e 145 cavalos de potência, este veículo foi desenvolvido em conformidade com os regulamentos Rally6, uma categoria de iniciação para ralis concebida para jovens pilotos. Esta categoria distingue-se pelos custos controlados, regulamentação simplificada e um elevado padrão de segurança e desempenho.

Em 2025, para além do Rali Constálica Viseu Dão Lafões, Francisco Fontes tem previsto disputar, no mínimo, as duas últimas provas do Campeonato de Portugal de Ralis.

A introdução de categorias como a Rally6, com as suas especificações de custos controlados e regulamentação simplificada, é um passo crucial para a renovação do desporto automóvel. Estas categorias permitem que jovens talentos iniciem a sua carreira em condições mais acessíveis e seguras, garantindo que o futuro dos ralis continue a ser alimentado por novas gerações de pilotos apaixonados e dedicados, tal como a família Fontes tem demonstrado ao longo das décadas.