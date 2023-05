Nelson Silva e o Toyota Yaris Proto: “primeiro a fiabilidade, agora melhores resultados…” | AutoSport

Fazendo um rescaldo desta primeira fase da temporada, o piloto vianense não esconde que os azares que teve na época transata o fizeram encarar esta época de forma prudente. Mas a verdade é que este ano tem conseguido terminar todos os ralis em que tem participado e com exibições muito positivas, coroadas com resultados sempre dentro do Top 10.

Esse aspeto acaba por ser o mais relevante. A preparação do Toyota Yaris Proto foi mais cuidada para que não se repetissem os percalços de 2022 e o empenho colocado nisso acabou por ter os seus resultados, nas provas até agora realizadas pelo piloto de Viana do Castelo.

A fase de inicial em pisos de terra terminou para Nelson Silva e Paulo Silva no Rally Terras d’Aboboreira, que concluíram na sexta posição das contas reservadas aos concorrentes incluídos no Campeonato Promo de Ralis, numa prova marcada por alguns percalços, nomeadamente a saída de estrada na especial de qualificação e dois furos mesmo no final do rali organizada pelo Clube Automóvel de Amarante.

“Não iniciamos o rali como queríamos, pois na “qualifying stage” acabamos por sair de estrada e danificar o carro. Fomos para a prova sem essa importante preparação. Mas depois, e também com o abandono de alguns adversários, fomos subindo na classificação. Infelizmente um furo para a ligação para o último troço e outro nesta especial acabou por nos atirar para a sexta posição. Foi pena, porque penso que poderíamos ter ido mais longe”, afirma Nelson Silva, que devido a todas estas vicissitudes, aborda o que resta da temporada “prova a prova. Vamos fazer o Altice RallySprint e depois, mediante o que lá fizermos, decidiremos se vamos a Castelo Branco”.

Na época transata vários problemas no Toyota Yaris Proto colocaram entraves a que o piloto concluísse as provas em que participou: “Foi frustrante. Ora era a transmissão, ora era o motor, ora era um furo. De tudo aconteceu para que não terminássemos um rali. Isso não nos permitiu planear o que quer que fosse. Ficamos desanimados, mas determinados a que tal não se voltasse a repetir este ano. Por isso tratamos de preparar melhor as coisas antes da nova época se iniciar. E parece que está a resultar, pois em três provas que alinhamos terminamos as três provas. Conseguida a fiabilidade pretendida agora queremos alcançar melhores resultados. Mas, repito, vamos encarar a época prova a prova”, com a convicção firme de que o futuro será ainda mais risonho.