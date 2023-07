Nelson Silva e o Toyota Yaris Proto: “muito feliz com o nosso andamento” | AutoSport

A estreia de Nelson Silva no Rali de Castelo Branco e Vila Velha de Rodão, não acabou da melhor forma, com um problema mecânico a obrigar o piloto vianense a desistir, quando faltavam três classificativas para o fecho da prova. No entanto, fica a boa exibição que rubricou, estando no 3º lugar das contas reservadas ao Campeonato Promo de Ralis, quando foi forçado a abandonar.

A prova organizada pela Escuderia de Castelo Branco é, assumidamente, uma das mais duras e desafiantes entre todas as que se disputam em piso de asfalto. A edição de 2023 fez jus a esse epíteto e cobrou o seu dividendo em quebras mecânicas junto do pelotão forte e farto que competiu no evento albicastrense.

Nelson Silva e Paulo Silva apresentaram-se “ao combate”, com a noção da difícil tarefa que tinham pela frente, já que o piloto embaixador de Viana do Castelo nunca tinha corrido no rali.

Mas, cedo se percebeu que tinham trabalhado bem e que o Toyota Yaris Proto também estava com uma afinação muito competitiva, mercê do excelente trabalho da JC Motorsport.

A dupla optou por fazer um rali em crescendo, com Nelson Silva a confirmar que “quisemos fazer uma prova de trás para frente. Entramos com um pouco de receio devido ao fator de ser tudo novo e fui ganhando um pouco de confiança classificativa após classificativa. Fomos melhorando os tempos, ficando cada vez mais perto dos mais rápidos, na seção inaugural da segunda etapa, chegamos mesmo ao 3º lugar, acabando essa fase com muito avanço sobre quem atrás nos perseguia. Infelizmente, logo de seguida, veio o reverso da medalha!”.

A primeira especial da tarde foi neutralizada, devido a um acidente e Nelson Silva e Paulo Silva seguiram neutralizados para o troço cronometrado que se seguia. Aqui, deu-se o descalabro.

“logo no arranque, partiu uma transmissão traseira. Ainda tentamos levar o carro até ao final do troço, mas, como ainda faltavam 3 classificativas para o fim do rali, seria impossível continuar”.

Encerrava demasiado cedo a exibição de grande nível de Nelson Silva que, mesmo assim, saiu de Castelo Branco “muito feliz com o nosso andamento. Fica a experiência de um rali muito rápido e a promessa de voltar, bem como a nossa motivação para tentar andar entre os melhores já no próximo rali do campeonato”.