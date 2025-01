Mudanças nos Ralis ‘regionais’ em Portugal: evolução, regressão ou estagnação?

Entre avanços, recuos e mudanças estruturais, a análise dos números revela a trajetória dos ralis ‘regionais’ em Portugal.

Nos últimos anos, os ralis ‘regionais’ em Portugal passaram por uma sucessão de mudanças estruturais, refletindo-se diretamente na adesão dos concorrentes. A alteração de nomenclaturas e a criação de novas competições, como o Campeonato Promo e os Campeonatos Start Norte, Centro e Sul, geraram inicialmente alguma confusão entre pilotos e equipas. O impacto foi imediato: uma quebra de 11,61% no número de participantes de 2021 para 2022.

No entanto, os anos seguintes trouxeram um crescimento gradual, levando a um aumento global de 4,6% até 2024. Mas será esse crescimento suficiente para justificar as alterações? E quais campeonatos saíram mais fortalecidos? Analisamos os números e as tendências para compreender melhor este percurso, sendo que analisamos desde o último ano antes da mudança, um ano ainda de pós-pandemia. E para se ter, tal como sucede na indústria automóvel, a real extensão das mudanças, teríamos de recuar a 2019, último ano, digamos, ‘normal’….

Os Ralis ‘regionais’ em Portugal voltaram este ano de 2025 a mudar a sua denominação que tiveram até 2021 para Campeonato Norte, Centro e Sul de Ralis. De 2022 a 2024, tudo se subdividiu com a criação do Campeonato Promo de Ralis, passando também a existirem os Campeonatos Start Norte, Centro e Sul.

Por isso, fomos fazer uma rápida análise e ao olhar para os números, e a primeira conclusão que tiramos é que a mudança de 2021 para 2022 criou muita confusão entre a comunidade dos ralis em Portugal ao ponto do dos concorrentes nas provas do CPR, Promo e Start Norte, Centro e Sul, terem caído 11,61% de 2021 para 2022.

Somámos todos os concorrentes dessas competições (e só dessas) e estes caíram de 1025 para 906.

Muito provavelmente, pela confusão criada pela mudança, no ano seguinte, 2023, o passo foi inverso e houve um crescimento muito forte, de 15,21% de 906 para 1044 concorrentes (claro que se chega a este número somando os concorrentes que se inscreveram em cada provas, que como é óbvio, se repetem).

Em 2024 voltou a subir o número de concorrentes, de 1044 para 1072, portanto mais 2,68%.

Ou seja, apesar da quebra inicial, conclui-se que as medidas foram positivas, mas não podemos esquecer que a base, 2021, é de pós-pandemia. Daí para cá o crescimento é curto, 4,6%. Mas já lá vamos…

Temos perfeita consciência que a análise se deveria estender a 2019, último ano antes da pandemia, mas essa fica para analisar quando não ficarmos somente pelo CPR e ‘regionais’ e fizermos o mesmo para a totalidade de competições que se realizaram em Portugal, de ralis, claro, desde 2019…

Há outros aspetos curiosos para analisar.

Olhando só para o que foi o Campeonato de Portugal de Ralis, sucedeu o mesmo fenómeno de 2021 para 2022, com uma quebra de 19.75% no número de concorrentes, cresceu 41.03% em 2023 e voltou a cair, 9.09% em 2024.

No Campeonato Promo de Ralis, as 10 provas em 2022 tiveram 255 concorrentes, uma média de 25,5, mas para 2023 houve uma quebra de 47,06%, pois retiraram-se duas provas. Mas a média de concorrentes também caiu, para 16,8 concorrentes, 15,4 em 2024. Houve mais uma prova, nove, mas somente mais quatro concorrentes no total das provas, o que redundou num crescimento de apenas 2,96% concorrentes.

Mas os números do Start Norte, Centro e Sul são de crescimento em todos os exemplos.

O Campeonato Start Norte de Ralis teve 266 concorrentes em 2022, 352 em 2023 e 329 em 2024.

O Campeonato Start Centro de Ralis teve 85 concorrentes em 2022, 170 em 2023 e 171 em 2024.

O Campeonato Start Sul de Ralis teve 105 concorrentes em 2022, 112 em 2023 e 183 em 2024.

Por uma questão de comparação, o Campeonato Norte de Ralis teve em 2021 (quando ainda não existia Promo) 398 concorrentes, o Campeonato Centro de Ralis teve 235 e o Campeonato Sul de Ralis 149.

No Norte, só agora os números se começam a aproximar de 2021, no Centro este ano foram cerca de metade de 2021, e no Sul é o único caso que os Start ultrapassam significativamente os números de 2021.

Reforçamos, que só estamos a contar os inscritos nas competições, mas como se sabe, os ralis ‘regionais’, em geral, tiveram muitas provas-extra, que como se calcula, fazem aumentar os números, e consequentemente o espetáculo.

Portanto, tendo em conta que só estão analisados números do CPR, Promo, e ‘Starts’, há números que se explicam com facilidade, outros precisariam de uma análise bem mais aprofundada, mas a grande conclusão que se pode tirar daqui é que no conjunto dos números do CPR, Promo e Start, de 2021 para 2024 houve um crescimento de 4,6%.

Reforçamos que, quando voltarmos ao tema e incluirmos 2019 e estendermos a todas as competições, será curioso perceber onde está esse número…

Para já, ficamos por aqui…