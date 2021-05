Morreu Gonçalo Assunção

O mundo dos ralis a sul ficou mais pobre esta manhã com a notícia do falecimento de Gonçalo Assunção. O jovem navegador de S. Brás de Alportel não resistiu à sequelas sofridas num grave acidente de viação ocorrido há alguns meses.

Filho de Luís Assunção, um dos mais consagrados navegadores dos anos de ouro do Campeonato Sul de Ralis, começa a sua carreira desportiva com um dos cursos de navegação da Rallye School Algarve, ministrados por José Martins e Paulo Soares da Costa, tendo passado logo depois para o banco direito do Mazda 323 do veterano Jaime Falcão em 2017.

Os bons sinais demonstrados levaram a que o ex-campeão regional João Monteiro o convidasse para realizar consigo a época seguinte. Em 2019 a parceira continuou e com bastante sucesso, sobretudo nos ralis de terra, vencendo todas as prova entre as duas rodas motrizes neste piso com o velhinho Toyota Corolla.

2020 viu Gonçalo Assunção a passar a ser navegador numa viatura de quatro rodas motrizes, fazendo dupla com Rui Rijo, mas a pandemia levou a que este programa desportivo só tivesse tido duas saídas competitivas, em Castelo Branco e Vila do Bispo.

À família e à comunidade algarvia dos ralis, o AutoSport endereça sentidas condolências.

Texto Pedro Branco

Fotos – João Viana e Paulo Tabanez, Rali Flor do Alentejo/Cidade de Serpa 2019