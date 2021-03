Miguel Luz e os ‘regionais’ de ralis: “Cada vez se paga mais, para andar menos…”

Miguel Luz é um jovem navegador que desde 2016 alimenta a sua paixão pelos ralis. Tudo começou com um curso de navegadores em 2015, e apesar da sua paixão pelos ralis ser do outro lado da bacquet, quis estar envolvido como pudesse. Por isso, depressa começou a correr. Primeiro com Jaime Falcão, em 2016, num Mazda 323 TWR, pouco tempo depois foi navegar um dos instrutores do curso. Nada mais nada menos que José Martins, piloto e navegador que dispensa apresentações. Juntos, entre 2017 e 2019 foram campeões à classe com o Citroën Saxo Cup, no ano de estreia. Em 2020 deu o salto para as quatro rodas motrizes, tendo navegado Júlio Inácio, num Mitsubishi Lancer Evo IX. Falando sobre a regulamentação dos ‘regionais’, tem críticas a fazer: “houve algumas alterações em relação aos X5, que passam a fazer menos quilómetros que todos os outros. Quem não for tão conhecedor dos ralis vai sempre ter curiosidade em ver uma viatura mais recente a correr. O mediatismo numa prova do regional já é tão pouco que viaturas dessas vão sempre trazer mais pessoas à estrada. Basta ver quando os R5 fazem de carro zero para perceber isso. E ao trazer mais pessoas, traz mais retorno para a zona onde se realiza o rali. Sinto que há espaço para todos, os moldes é que terão que ser repensados por todas as entidades para que saiam satisfeitos, o que nem sempre acontece”, começou por dizer, falando depois sobre o calendário do ‘regional’ Sul: “não vejo onde se possa fazer muito mais nos tempos em que vivemos. Temos um bom equilíbrio entre asfalto e terra, e para aumentar o número de provas, espero que o Rali das Camélias faça parte em 2022, pois foi um dos ralis que mais gostei de fazer na minha ainda curta carreira”, disse.

Por fim, Miguel Luz, critica o aumento nos custos: “Uma das coisas que tenho vindo a reparar ao longo dos poucos anos que faço ralis é que cada vez se paga mais, para andar menos. Compreendo perfeitamente que uma prova tenha os seus custos, passando pelos clubes, federação, autoridades, câmaras municipais ou até mesmo uma sandes mista e uma garrafa de água para os voluntários que ajudam a prova a ir para a estrada, mas também temos que saber olhar para os outros países e ver o que estão a fazer e como o estão a fazer.

Ao olharmos para os nossos vizinhos reparamos na diferença de valores e é inevitável fazer comparações. Não digo para fazer igual, mas digo sim que se possa arranjar uma solução baseada nisso mesmo”, concluiu.