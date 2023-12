Miguel Carvalho de Hyundai I20 N5 no Promo de Ralis 2024 | AutoSport

Depois de uma temporada de sonho em 2023, onde Miguel Carvalho e António Reis se sagraram campeões nas duas rodas motrizes no Campeonato Promo de Ralis, adicionando ainda a vitória na sua divisão nos Desafios Kumho Asfalto, Promo, Centro, agora foi tempo da equipa de Barcelos revelar a sua nova ‘arma’ para 2024: Carvalho e Reis vão ‘subir’ às quatro rodas motrizes, apostando num Hyundai i20 N5 construído pela RMC.

É mais uma boa notícia para o cada vez mais competitivo Campeonato Promo de Ralis. A sua terceira edição, que se disputará na época de 2024, irá contar com Miguel Carvalho e António Reis entre as duplas que apontarão à discussão da geral absoluta.

Fá-lo-ão aos comandos de um Hyundai i20 N5 nascido nas oficinas da RMC Motorsport e que será assistido pela equipa técnica da Auto Duarte.

Miguel Carvalho assume que este é “um salto ambicioso. A exemplo de muitos outros pilotos, estou a cumprir um sonho de menino, tendo a perfeita noção de que a responsabilidade será bem acrescida. Vou tentar dar o meu melhor. É certo que estamos a falar de um quatro rodas motrizes, com 300 cavalos e que vai exigir um longo período de habituação. No entanto, não temo este passo, pois já ando há alguns anos nos ralis e, como todos bem sabem, sempre respeitei as viaturas com que competi, optando por um estilo de condução meticuloso e a ter o máximo de cuidado com a mecânica.”.

Por outro lado, o piloto de Barcelos também não deixa de enfatizar que um paradigma vai mudar: “ se até agora, sempre senti que era eu que estava a dominar o carro e a escolher o ritmo e os limites, é quase seguro que agora será o Hyundai i20 N5 que me vai por o travão. Vamos, eu, o António e a nossa equipa técnica trabalhar muito, para poder progressivamente extrair todo o potencial do carro”.

Num projeto que Miguel Carvalho assume que “será, como o anterior, para desenvolver ao longo de várias épocas“, o barcelense aponta 2024 como “uma temporada onde não estabeleceremos objetivos demasiado ambiciosos. Será para aprender, mas não enjeitaremos lutar pelos lugares cimeiros, se começarmos a perceber que o nosso andamento é competitivo. Vamos à luta, como perfeita noção de que o campeonato irá ser, possivelmente, ainda mais competitivo do que em 2023 e, mal comecemos a disputar as classificativas, logo veremos do que seremos capazes. Uma coisa é certa, como sempre, vamos dar o nosso máximo”.

Para já, as primeiras sensações são “as melhores. Ficamos impressionados com o carro no pequeno teste que fizemos. O Hyundai i20 N5 tem um potencial brutal

e ficamos seguros de que poderemos vir a ser muito competitivos. É incrível pilotar um carro deste quilate e deixou-nos água na boca para 2024!”.