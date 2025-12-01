Miguel Carvalho Campeão Promo de Ralis
Miguel Carvalho/António Reis (Hyundai i20 N5) venceram o Águeda Rali Travocar e com isso asseguraram o título no Campeonato Promo de Ralis, depois de baterem Adruzilo Lopes / Vitor Hugo por 19.1ss numa prova de ‘tudo ou nada’ em que, quem suplantasse o adversários, chegaria ao título, depois de ambas as duplas chegarem à derradeira prova empatados.
Depois de vários anos consecutivos de títulos para Adruzilo Lopes nesta competição, o esforço e a persistência de Miguel Carvalho/António Reis foi premiado, chegando agora ao ceptro, depois de um rali em que desde muito cedo o piloto do Hyundai i20 N5 foi vencendo troços e alargando a margem na frente, tornando infrutíferas as tentativas de reação do seu adversário.
Nas duas rodas motrizes a luta foi intensa com o triunfo a cair para o lado de João Marcelino/Valter Cardoso (Renault Clio RS) que bateram Pedro Pereira/Martim Santos (Renault Clio Rally ⅘) por 7.7s, com Andre Pereira/Filipa Pereira (Citroen AX) em terceiro a 2m08.3s.
