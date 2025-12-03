Miguel Carvalho Campeão Promo de Ralis: “O primeiro troço foi decisivo”

Miguel Carvalho e António Reis ergueram-se como novos Campeões Nacionais Promo de Ralis ao vencerem o Águeda Rally Travocar, última ronda do campeonato. Empatados com 137 pontos com Adruzilo Lopes e Vítor Hugo antes da prova, o duo do Hyundai i20 N5 superiorizou-se ao rival no Mitsubishi Evo X, garantindo a quinta vitória da temporada.​

Domínio sob chuva e nevoeiro no primeiro dia

Carvalho brilhou em quatro das oito especiais, construindo uma vantagem de 18 segundos no final do sábado, marcado por intensa chuva e nevoeiro denso. Apesar das condições adversas, o piloto de Barcelos impôs o ritmo certo desde o arranque, surpreendendo-se com o tempo registado na primeira especial.​ No domingo, com céu limpo mas piso húmido, geriu a margem com mestria, cruzando a meta na frente e assegurando o título por 19,1 segundos de avanço.​

Reações do novo campeão Promo

“Viemos aqui com o objetivo de tentar ser campeões. Para isso tínhamos que ganhar o rali e com isso garantir o máximo possível de segundos para o nosso adversário. O primeiro troço foi decisivo, eu por acaso, normalmente não costumo entrar muito bem nos ralis, e a meio do troço apanhamos nevoeiro cerrado, não se via quase nada para a frente, mas é como o António (Reis) diz, o sistema de notas está preparado para a existência de nevoeiro, e como tal fiz apenas o que tínhamos a fazer. Na altura achei mesmo que tínhamos feito um tempo muito mau, mas depois ficamos surpreendidos. Travei várias vezes onde não o faria em condições normais, havia muitas curvas que não se via rigorosamente nada para a frente, mas o andamento estava lá”, disse o novo Campeão Promo de Ralis.