Miguel Carvalho/António Reis campeões Promo 2RM | AutoSport

A dupla barcelense formada por Miguel Carvalho e António Reis, sagrou-se campeã Promo Nacional 2RM (2 rodas motrizes) no Rallye do Vidreiro. Apesar de ainda faltar uma prova para acabar o campeonato, Miguel Carvalho e António Reis, amealhou os pontos necessários para assegurar o título.

Para o duo de Barcelos, foi um ano que não começou da melhor forma com uma desistência e um resultado menos conseguido mas daí para a frente fizeram a diferença e alcançaram o objetivo.

Agora, o Rali de Viana do Castelo, o último da época a realizar-se nos dias 10 e 11 de novembro, já será feito sem pressões nenhumas, servindo como ponto de partida para a época de 2024 em que existirão algumas novidades.