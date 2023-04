Marco Oliveira “não consigo nem perceber nem aceitar as decisões da organização em Famalicão!” | AutoSport

Na estreia do seu novo VW Polo N5, Marco Oliveira e Ricardo Sousa lutaram taco-a-taco pelo triunfo no Rali de Famalicão. Inconformado com o 2ª posto final, numa prova com tempos de duas especiais a serem atribuídos a vários pilotos de forma administrativa, o piloto de Várzea do Douro não esconde a sua revolta com o desfecho.

Demorará muito a Marco Oliveira deitar para trás a frustração que carrega desde o desfecho da prova famalicense. O piloto sente-se inconformado com a forma “como a verdade desportiva não foi respeitada, sendo no mínimo dúbios os critérios que a Direção de Prova utilizou para definir tempos de concorrentes nas duas passagens interrompidas pela especial de Louro / Arnoso Santa Eulália.Retiraram-nos a vitória ou, pelo menos, a possibilidade de lutarmos por ela de forma justa. Todo o processo de atribuição de tempos aos pilotos que não fizeram o troço, uma ou duas vezes, principalmente no que concerne ao meu principal adversário, que não completou e nenhuma das duas, é incompreensível. A mim, atribuem-me um tempo começam-me por atribuir num documento oficial o tempo de 9.24,9 na PEC 2, para mais tarde mudarem para 9.58.1!”

Realça ainda que “esse tempo é superior em 8,9 segundos ao que fiz na segunda passagem pelo mesmo troço, onde fui o mais rápido. Quanto ao meu adversário, que não fez nenhuma das passagens, foi-lhe atribuído administrativamente o mesmo tempo em ambas, colocando-o como o mais rápido de todo o pelotão!”.

Dessa forma, para Marco Oliveira, torna-se “muito difícil de aceitar sobretudo depois de termos questionado o Diretor e outro elemento da Direção de Prova quanto aos critérios usados e, entre outras explicações, acabarem por me dizer que tinha sido atribuído os tempos ao meu adversário, levando em linha de conta um cálculo pessoal do que hipoteticamente tinha feito nos 3 primeiros quilómetros, não existindo, ao que sabemos, cronometragem oficial com parciais nos troços. É um episódio muito triste e são decisões da organização que não percebo nem aceito!”.

Quanto à estreia do Polo N5, afirma que “apesar da fácil adaptação ao Polo N5 ainda temos algumas coisas a corrigir. Ficamos com a noção de que este é um carro que ajuda o piloto,mas ainda preciso de algum tempo para o conhecer na íntegra e poder extrair todo o seu potencial”.

No que concerne à sua prestação desportiva, o piloto revela que “a nossa primeira passagem pelos troços foi feita com um andamento rápido, mas controlado, com muita atenção ao comportamento da viatura em todos os aspetos,pois é um carro muito rápido e tínhamos de perceber essencialmente onde teríamos que travar para abordar cada trajetória.Na segunda ronda e depois de perceber que a máquina tem um comportamento extraordinário tanto na travagem e aceleração, como a curvar senti-me mais confortável.Fomos corrigindo pressões dos pneus e as afinações de suspensão, baixando consideravelmente os tempos”.

Agora, é tempo de preparar os próximos “alvos”. Marco Oliveira tem no seu calendário de 2023 “alguns Ralis do Promo, como o Rali da Água e o Videiro, para além de querer alinhar em Santo Tirso e tentar tudo para repetir a vitória no Rali Taça Joaquim Santos, integrado no Penafiel Racing Fest”.