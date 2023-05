Jorge Santos/Vitor Hugo vencem Rali de Santo Tirso | AutoSport

Jorge Santos e Vitor Hugo levaram o Skoda Fabia S2000 ao triunfo numa prova em que ao colocar o VW Polo N5 no segundo posto absoluto Marco Oliveira / Ricardo Sousa conseguiram os pontos máximos para o Campeonato Promo Norte de Ralis. Com o 4º lugar da geral o Tirsense João Andrade navegado por Luis Boiça no Peugeoet 208 R2 foram os melhores dos carros elegíveis para o Campeonato Start Norte de Ralis, mas a pontuação máxima ficou para Filipe Teixeira / António Campos no Citroen Saxo.

Pode-se dizer que à segunda foi de vez, e depois de ter lutado pelo triunfo em 2022, Jorge Santos conseguiu desta feita levar o Skoda Fabia S2000 à vitória com Vitor Hugo a navegar no banco do lado direito.

Marco Oliveira / Ricardo Sousa lideraram a super-especial de 6ª feira, a clássica noturna que junta milhares de pessoas e já se tornou uma referência em matéria de super-especiais de ralis, mas a dupla do VW Polo N5 entrou algo adormecida no primeiro troço de Sábado e logo aí Santos instalou-se na liderança ao ganhar uma dezena de segundos de uma assentada só. Já mais habituado ao carro checo, Jorge Santos foi dilatando a vantagem até esta se situar nos 28,7s no final. Apesar do 2º posto Marco Oliveira triunfa no Campeonato Promo Norte de Ralis.

Marco Oliveira lutou com André Cabeças / Diogo Costa (Mitsubishi Mirage Evo) e António Cruz Monteiro / Ana Cruz Monteiro (Peugeot 208 T16) pelo 2º posto. A batalha ficou reduzida a duas equipas quando a dupla do

Peugeot desistiu na quinta classificativa. Cabeças saiu de Santo Tirso derrotado mas vendeu bem cara a derrota como os 3,1s que o separaram de Oliveira no final bem comprovam.

João Andrade posicionou-se no 4º lugar e venceu entre as equipas com carros elegíveis para o Campeonato Start Norte de Ralis além de ter sido o melhor tirsense, mas na geral sofreu forte oposição do Mitsubishi Lancer Evo IX de Filipe Madureira / Emanuel Gonçalves que estavam a caminho do 4º lugar quando desistiram na quinta classificativa. Parcídio Summavielle / Jorge Oliveira tiveram um rali em crescendo depois do erro na super-especial e com isso acabaram no 5º lugar final e a somar a pontuação máxima para o Campeonato Start Norte de Ralis.

Nuno Coelho e Rui Raimundo colocaram o Renault Clio Rally4 no 6º posto final com uma prova em crescendo. Fruto dos excelentes tempos feitos no troço Refojos / Assunção, José Gil com o Ford Escort RS MKI navegado por

Paulo Costa ficou no 7º lugar final batendo o Citroen Saxo de Filipe Teixeira / António Campos no derradeiro troço com apenas 2 segundos a separá-los.

Jorge Carvalho não teve uma presença feliz em Santo Tirso. O líder dos dois campeonatos começou com um pião na super-especial e seguiu-se uma má escolha de pneus na secção matinal de Sábado, no final conseguiu recuperar até ao 9º posto no Peugeot 208 R2 com Fábio Reis como navegador. A fechar o “top ten” ficou a dupla João Araújo / Luís Araújo no Mitsubishi Lancer Evo VIII.

Na luta das senhoras a dupla tirsense Rita Faria / Ana Leão num Citroen Saxo foi quem levou a melhor. Rui Borges / Luís Ribeiro a estrear o Citroen C3 N5 desistiram a caminho do primeiro troço de Sábado depois de

terem perdido a carta de controlo. Rafael Marques Pereira / António Pereira desistiram na quinta classificativa quando estavam no 7º posto da geral, sendo este troço (a primeira passagem por Refojos / Assunção)

arrasador para alguns dos nomes dos lugares cimeiros da classificação.

Terminado mais um rali de Santo Tirso, o CAST faz um balanço muito positivo do evento que mais uma vez teve o forte e decisivo apoio da Câmara Municipal de Santo Tirso para levar a uma enchente de público ao longo dos dois dias.

CLASSIFICAÇÃO:

1º Jorge Santos / Vitor Hugo (Skoda Fabia S2000) – 28m41,4s

2º Marco Oliveira / Ricardo Sousa (VW Polo N5) – a 28,7s

3º André Cabeças / Diogo Costa (Mitsubishi Mirage) – a 31,8s

4º João Andrade Luís Boiça (Peugeot 208 R2) – a 1m06,8s

5º Parcídio Sumavielle / Jorge OLiveira (Renault Clio R3) – a 1m37,1s

6º Nuno Coelho / Rui Raimundo (Renault Clio Rally4) – a 1m45,0s

7º José Gil / Paulo Costa (Ford Escort RS MKI) – a 1m57,9s

8º Filipe Teixeira / António Campos (Citroen Saxo) – a 1m59,9s

9º Jorge Carvalho / Fábio Reis (Peugeot 208 R2)

10º João Araújo / Luís Araújo (Mitsubishi Lancer Evo VIII) – a 2m08,1s

Terminaram mais 43 equipas

Fotos: Ricardo OMS e Câmara Municipal de Santo Tirso