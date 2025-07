Jorge Pérez Alonso venceu o Rally Rota da Cereja de Resende

Ao volante do Porsche 991 GT3 Cup, Jorge Pérez Alonso e Héctor Ródriguez dominaram a edição 2025 do Rally Rota da Cereja de Resende, prova que este ano integrou o Campeonato Norte de Ralis. A dupla local Pedro Melo/Nicolau Rabaça voltou a brilhar, conquistando o 2.º lugar da geral e assegurando a vitória nas contas do campeonato.

O domínio dos espanhóis ficou bem patente nas estatísticas: venceram todas as especiais de classificação, à exceção da primeira, disputada ao final da tarde de sábado, onde apenas foram batidos por Tiago Silva e Ricardo Faria, em Ford Fiesta R5.

Sempre rapidíssimos nos troços caseiros, Pedro Melo e Nicolau Rabaça garantiram o 2.º lugar da geral, a 50,7 segundos da equipa vencedora. Somaram ainda uma dupla vitória, triunfando tanto entre os inscritos no Campeonato Norte de Ralis como no campeonato reservado às Duas Rodas Motrizes. Já vencedores em Resende por duas vezes, Melo e Rabaça impuseram um ritmo diabólico ao seu BMW M3, difícil de igualar para a concorrência.

Tiago Silva fechou o pódio, terminando o rali no 3.º posto da geral, a apenas 7,4 segundos da segunda posição. O piloto famalicense rubricou uma exibição sólida e consistente, recompensada com o último degrau do pódio.

Num rali organizado pelo Team Baia e pelo Automóvel Clube Clássicos de Caldas de Aregos, em parceria com o Município de Resende, várias equipas apontadas à luta pelos lugares cimeiros acabaram por desistir.

Logo à partida, José Carlos Pouca Sorte, piloto resendense e líder da Megamotors, viu a embraiagem do seu Porsche 991 GT3 Cup ceder antes mesmo do arranque da 1.ª etapa. Regressou no domingo em ‘Super Rally’ e andou sempre entre os mais rápidos, mas a sua classificação já estava irremediavelmente comprometida.

Também Marco Oliveira e Ricardo Sousa não chegaram ao final. Um problema no alternador do VW Polo N5 forçou o abandono a apenas uma classificativa do término, quando ocupavam a 4.ª posição. Já Gaspar Pinto e Bernardo Gusmão, em Mitsubishi Lancer EVO VIII, foram obrigados a desistir na 5.ª PEC, quando fechavam o Top 5.