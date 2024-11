João Ramos de Toyota GR Yaris Rally2 no Rali de Murça

O centro nevrálgico estará situado bem no centro da Vila de Murça, que faz assim jus à sua longa tradição no desporto automóvel nacional.

Depois do carro ter sido guiado por Alexandre Camacho no Rali da Madeira, agora é a vez de um ‘homem da casa’ rodar com o carro em ambiente competitivo, antes que a marca anuncie o seu line-up de 2025.

O Rali de Murça, sétima de oito provas do Campeonato Start Norte de Ralis, e última da TGR Iberian Cup, vai ter uma surpresa especial que a Toyota preparou para os adeptos, já que João Ramos vai guiar o Toyota GR Rally2 da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal na prova do CAMI, que tem 90,60 Km de troços em pisos de terra.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros