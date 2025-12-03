João Marcelino Campeão Centro de Ralis 2RM: “É o culminar de um sonho”

João Marcelino, filho de Carlos Matos, foi quinto da geral, terceiro dos Promo no Águeda Rali Travocar, vencedor das Duas Rodas Motrizes assegurando dois triunfos na categoria este ano, agora em Águeda e antes no Rali Cidade Termal: “Fomos campeões regionais centro das 2RM. É o culminar de um sonho. Já o meu pai foi no passado Campeão Nacional de Ralis, duas rodas várias vezes (ndr, Carlos Matos, Campeão Grupo A/N menos 1600 em 2007, 2008 e 2009 e ainda Promoção asfalto em 2002) . Portanto, é ótimo para mim e foi ótimo para a região de São Pedro do Sul, também”, disse João Marcelino.

