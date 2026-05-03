João Ferreira e Fernando Teotónio vencem Rally Flor do Alentejo-Cidade de Serpa, à geral, e ‘no Sul’

A dupla João Ferreira-António Costa, em Skoda Fabia RS Rally2, venceu o Rally Flor do Alentejo-Cidade de Serpa 2026, após uma excelente prestação do piloto conhecido pelo percurso no todo-o-terreno, batendo Francisco Barreto-José Teixeira, em Skoda Fabia Rally2 Evo, por 1m34,7s.

Fernando Teotónio-Luís Morgadinho, em Mitsubishi Lancer Evo IX, terminaram na terceira posição da geral e foram os vencedores da prova pontuável para o Campeonato Sul de Ralis, superando Fernando Peres-José Pedro Silva, também em Mitsubishi Lancer Evo IX, por apenas sete décimos. A dupla de Peres voltou a mostrar competitividade, confirmando que a experiência continua a fazer a diferença.

Carlos Martins-Daniel Amaral, em Ford Fiesta R5, foram os primeiros protagonistas dessa luta. Chegaram a liderar com 20,3s de vantagem sobre Fernando Teotónio, mas um toque na PEC 5 deixou-os fora de prova.

Teotónio ficou então com 4,6s de avanço sobre Peres. Este reduziu a diferença para 1,2s antes do último troço, mas aí recuperou apenas mais meio segundo, terminando a escassos sete décimos do adversário. Foi uma grande luta.

Na frente, João Ferreira exibiu um andamento de grande nível, e seria interessante vê-lo lutar no CPR, já que, com o ritmo demonstrado, não seria surpreendente que pudesse causar algumas surpresas.

Já Francisco Barreto, com bastante menos experiência nos ralis e ao volante de um Skoda da geração anterior, fez uma prova em crescendo, algo natural, tendo em conta que tinha rodado apenas cerca de cinquenta quilómetros com o carro antes da prova.

João Filipe Monteiro-Rodrigo Assunção, em Mitsubishi Lancer Evo VII, terminaram na quinta posição, na frente de Nuno Pinto-Pedro Contente, em Mitsubishi Lancer Evo VIII, João Martins-Joel Lutas, em Ford Fiesta R5, e Nuno Venâncio-Fernando D’Almeida, em Mitsubishi Lancer Evolution VII. Na nona posição terminaram os vencedores entre as duas rodas motrizes, Carlos Rafael Marreiros-Ricardo Barreto, em Renault Clio Rally4, autores de um triunfo sem oposição direta, destacando-se do grupo de BMW que ocupou do segundo ao quarto lugares da categoria: Bruno Neto-Carlos Morgado, em BMW Compact, Telmo Neto-Sérgio Simões, em BMW 316 E30, e Paulo Anselmo-André Filipe Silvestre Silva, em BMW E36.

A prova contou com muito público e troços muito interessantes, com destaque para o troço A do Pinto, uma descoberta e um percurso absolutamente fantástico. Curiosamente, na entrega de prémios, o azeite substituiu o tradicional champanhe. Não houve brinde, mas o prémio será certamente mais útil à mesa.