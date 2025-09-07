Hugo Lopes estreia-se a vencer à geral e de Hyundai: “vamos muito mais confiantes para Chaves”

Um fim de semana que ficará gravado na história do automobilismo português e, em particular, na carreira de Hugo Lopes e Magda Oliveira. A jovem dupla conquistou a primeira vitória absoluta da sua carreira, e logo numa prova disputada na sua região natal, o Rali Constálica Viseu Dão Lafões.

Ao volante do Hyundai i20 N Rally2, a formação confirmou o seu enorme talento com uma exibição dominadora, cimentada por uma diferença de 1m21,2s para os segundos classificados. O próximo desafio, nos dias 19 e 20 de setembro, será o Rali da Água-Transfronteiriço Eurocidade Chaves-Verín, novamente sob as cores da Hyundai Júnior Team FPAK.

Desafios superados: chuva e gestão de pneus

Hugo Lopes não escondeu a “alegria imensa” de vencer este rali e, mais do que isso, de conquistar a primeira vitória absoluta em casa. “Aqui na nossa região, perante tantos amigos, fãs, familiares e patrocinadores. Sentimos o carinho do público em cada curva e isso torna este momento ainda mais especial”, sublinhou o piloto à chegada. O rali foi também marcado pelas condições atmosféricas adversas que se fizeram sentir na manhã de domingo, com a chuva intensa a testar os limites dos concorrentes.

Lopes admitiu que a chuva foi “excelente para conhecer o Hyundai em condições de aderência muito difíceis”. No entanto, os desafios não faltaram, incluindo uma escolha de pneus menos feliz. “As dificuldades foram muitas, até por não ter feito uma escolha de pneus feliz – fui com pneus para piso seco, em vez de chuva, e fiz um pião na primeira curva do troço da manhã. Mas tudo isto faz parte do processo de aprendizagem”, reconheceu.

Olhos postos no futuro: Rali da Água e novas ambições

Apesar dos contratempos, a experiência acumulada em condições extremas é vista como um passo importante para a dupla. “Uma coisa estou certo. Tanto eu como a Magda [a co-piloto] vamos muito mais confiantes para o rali de Chaves”, afirmou Hugo Lopes, já a pensar no próximo compromisso.

O jovem piloto de Viseu fez questão de agradecer “a toda a equipa da CRN Competition, que nos proporcionou uma viatura fantástica, e aos nossos patrocinadores, que tornaram possível estarmos a competir ao mais alto nível. Foi um fim de semana muito especial, que tão cedo não vamos esquecer, e sonhamos com a possibilidade de esta ter sido a primeira de muitas vitórias absolutas.” Este triunfo marca um ponto de viragem na carreira de Hugo Lopes, que agora aspira a consolidar-se entre a elite dos ralis nacionais.

A conquista de uma vitória absoluta num rali, especialmente na sua região natal, representa um marco significativo para qualquer piloto, elevando o seu perfil e solidificando a sua posição no desporto. Para jovens talentos como Hugo Lopes, o apoio de programas como o Hyundai Júnior Team FPAK é fundamental, proporcionando não só os meios técnicos, mas também a experiência e a exposição necessárias para o desenvolvimento de uma carreira. A capacidade de superar adversidades, como as condições meteorológicas e as decisões estratégicas sob pressão, são lições valiosas que contribuem para a maturidade desportiva e para o sucesso futuro.