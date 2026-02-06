Henrique Moniz troca Camélias por Rali Serra da Cabreira para a estreia com o Skoda Fabia Rally2

Henrique Moniz já não vai realizar a sua estreia com o seu novo Skoda Fabia Rally2 evo da Domingos Sport no Rali das Camélias, mas sim no Rali Serra da Cabreira, primeira prova do Campeonato Promo e Norte de Ralis, que se realiza a 27 e 28 de março.

Recorde-se que o CPR arrancava com o Rali Vidreiro em março, mas com o adiamento da prova para novembro, o campeonato português passa a arrancar em pisos de terra, com o Rali Terras d’Aboboreira e com isso o piloto optou por se preparar no mesmo tipo de piso do arranque da competição que vai realizar este ano.

Aos 42 anos, Henrique Moniz, depois de trocar o ‘regional’ açoriano em 2025 pelo CPR duas rodas motrizes, que terminou em segundo, depois de um triunfo no Rali Vidreiro, passa agora para os RC2 com o novo Skoda Fabia Rally2 evo com preparação da Domingos Sport.

Carreira longa nos Açores

Henrique Moniz surge em 2006, no Rali de Vila Verde e depois no Ilhá Lilás, aos comandos de um Peugeot 106 S16 na classe A6 e a partir daí foi fazendo crescer os seus programas no regional açoriano, trocou de carro para um Citroën C2 R2, em 2009, que se tornou na sua base de trabalho durante vários anos. Estreou a versão Max do C2 em 2011, mudou para o Citroën DS3 R3T/R3T Max, em 2014/2015, a estreia o Peugeot 208 R2 dá-se em 2019, para em

2021 alinhar com um Mitsubishi Lancer Evo VIII, numa curta passagem pela 4RM. Em 2022 regressa às duas rodas motrizes com o Renault Clio Rally4 (RC4) em provas açorianas, e no ano seguinte, 2023, tem a sua primeira experiência fora dos Açores, com o Renault Clio Rally4, na Taça de Portugal, com o Rally de Lisboa.

Em 2024, já com o Peugeot 208 Rally4 ainda corre nos Açores, para se mudar em 2025 para o continente, para disputar várias competições, o Campeonato de Portugal de Ralis 2RM, Taça de Portugal e Peugeot Rally Cup Ibérica sendo quinto nesta competição, sexto na Peugeot Rally Cup Portugal, para agora se mudar para os RC2, subindo mais um patamar competitivo.

Nos Açores, Henrique Moniz conquistou vários títulos regionais de duas rodas motrizes ao longo da década de 2010, foi Campeão 2WD/2RM dos Açores em 2013, Campeão 2RM e RC3 dos Açores em 2014, Campeão 2RM e RC3 dos Açores em 2015 e Campeão da categoria A nos Açores em 2012. ​No continente, regista uma conquista particularmente relevante: o título RC4 na Taça de Portugal de 2023.