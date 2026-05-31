Gil Antunes e Diogo Correia vencem Promo no Rally de Lisboa

Gil Antunes e Diogo Correia conquistaram a vitória na categoria Promo no Rally de Lisboa, aos comandos do Dacia Sandero Rally 2 Kit. A dupla de Aruil (Sintra) liderou a prova ao longo dos dois dias de competição, num fim de semana marcado pela celebração dos 20 anos de carreira do piloto nas estradas da sua terra natal.

Desde o primeiro troço Gil Antunes-Diogo Correia (Dacia Sandero R4) foram para a frente e logo colocaram uma margem de 19.2s face a Nelson Trindade-Raquel Graça (Skoda Fabia N5) com Luís Mota-Alexandre Ramos (Mitsubishi Lancer Evolution IX) em terceiro a 1m10.0s. Na PEC2, a margem passou para 27.1s, e no fim do dia já estava em 58.2s. Gil Antunes venceu os troços todos e terminou com mais de cinco minutos de avanço para Nelson Trindade.

João Santos-Miguel Santos (Peugeot 205 GTi) terminaram no pódio e venceram as 2RM dos Promo.

Concluíram ainda a prova Duarte Monteiro-Nuno Duque (Renault Twingo RS) e Lara Rodrigues-Pedro Baiona (Kia Picanto), cuja piloto e filha de João Rodrigues, vencedor das 2RM do CPR e da Peugeot Rally Cup Portugal

Para Gil Antunes, mais do que o triunfo desportivo, a prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) assumiu um caráter emocional único. A especial de Almargem do Bispo foi desenhada pelo próprio Gil Antunes, em articulação com a Câmara Municipal de Sintra e a Junta de Freguesia local. O piloto não escondeu a satisfação pelo resultado e pelo apoio do público: “Vencer a categoria Promo e medir forças com máquinas da categoria Rally 2, com o apoio do meu público, é algo brutal.”

O navegador, Diogo Correia corroborou o entusiasmo, destacando a exigência do traçado transfixado para o concelho. “Correr em casa é maravilhoso. A especial de Almargem é exigente e espetacular”, sublinhou, apontando o desfecho como o culminar de um “fim de semana perfeito”.

Com a assistência técnica da Domingos Sport Competição a garantir a fiabilidade do veículo, a equipa assegurou uma prestação limpa e focada no espetáculo. Sem tempo para paragens, a dupla já aponta agulhas para o próximo compromisso no Portugal Rally Series. O Dacia Sandero Rally 2 Kit regressa à estrada nos dias 4 e 5 de julho, no Rally de Lousada.