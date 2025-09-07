Francisco Fontes estreou-se nos ralis: volante agarrado com a força de duas gerações

O cenário dos ralis nacionais testemunhou este fim de semana a estreia promissora de Francisco Fontes, que, aos 18 anos, cumpriu a sua primeira prova no Rali Constálica Viseu Dão Lafões. Seguindo o rasto do avô Rufino e do pai, Zé Pedro, o jovem piloto começou a escrever a sua própria história.

Ao volante do Lancia Ypsilon HF Racing Rally6 – um modelo que também se estreava em competição na Península Ibérica – o jovem piloto demonstrou boa rapidez, consistência e maturidade, acumulando uma experiência fundamental para o seu futuro no desporto motorizado.

Aprendizagem intensa em condições desafiantes

Num rali com troço bem difíceis a que se juntou a chuva, e portanto, condições bem traiçoeiras, Francisco Fontes teve em Carlos Magalhães, o navegador, o ‘fiel da balança’ perfeito para o seu arranque como piloto de ralis: “Foi um fim de semana muito importante para mim. Era a minha estreia e o objetivo era simples: aprender, fazer quilómetros e ganhar experiência. Sinto que cumpri esse objetivo e que terminei o rali muito mais forte do que comecei”, sublinhou. O piloto elogiou as classificativas, descrevendo-as como “bastante técnicas e difíceis, sobretudo na manhã de domingo, com a chuva a tornar os pisos muito escorregadios e traiçoeiros”.

A experiência foi ainda mais enriquecedora devido às condições adversas. “Com todas as condições que enfrentei, inclusivamente com troços disputados à noite, aprendi muito ao longo destes dois dias e sei que este é apenas o primeiro passo de uma caminhada longa”, afirmou Fontes, mostrando uma perspetiva madura sobre o seu percurso.

Um início promissor e agradecimentos essenciais

Apesar de competir num carro da categoria de acesso aos ralis – um modelo de série com um grau de preparação mínimo – Francisco Fontes conseguiu um positivo 31.º lugar na classificação geral do Rali Constálica Viseu Dão Lafões.

O jovem piloto fez questão de agradecer o apoio recebido: “Quero agradecer à minha família, à equipa Sports & You, a todos os que me apoiaram nesta estreia e, em particular, ao Carlos Magalhães [o co-piloto], que foi fundamental para eu me sentir seguro e confiante.” O papel do co-piloto foi, sem dúvida, crucial para a adaptação e o sucesso desta estreia.

O próximo desafio de Francisco Fontes será o Rali da Água – Transfronteiriço Eurocidade Chaves-Verín, nos dias 19 e 20 de setembro, onde dará continuidade ao seu processo de aprendizagem e evolução nos ralis.

A estreia de um jovem piloto em ralis é sempre um momento de grande expetativa e aprendizagem, especialmente quando se trata de um desporto que exige não só velocidade, mas também uma capacidade de adaptação e resiliência notáveis.

A escolha de um carro da categoria de acesso, como o Lancia Ypsilon HF Racing Rally6, permite que os novos talentos desenvolvam as bases da sua condução em competição, antes de progredir para viaturas mais potentes e complexas e a experiência de Francisco Fontes em condições tão variadas, incluindo chuva e troços noturnos, é um capital inestimável para o arranque da sua formação, preparando-o para os desafios futuros que o aguardam no panorama dos ralis. Não lhe faltam bons professores, na bacquet do lado direito, em casa, o pai José Pedro Fontes, e na Sports & You, onde Francisco Fontes ‘bebe’, há muito, a ‘poção mágica dos ralis’. Agora, é trabalhar, aprender, evoluir e construir o seu próprio caminho.

Depois de vermos o avô desde 1975 nos ralis, o pai Zé Pedro, desde 1997, agora, 50 anos depois do avô, é a vez de Francisco Fontes…