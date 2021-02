Filipe Madureira celebra 25 anos de carreira

Em 2021, Filipe Madureira volta à ação nos ralis nacionais com a presença confirmada no Campeonato Portugal Clássicos de Ralis (CPCR). Um ano muito especial em que o piloto assinala 25 anos de uma carreira ao mais alto nível, num percurso pautado pelos ralis enquanto palco de eleição.

“Parece que tudo começou ontem, mas de facto o tempo voa e já passaram mais de duas décadas. São já muitas corridas, muitos carros diferentes, mas sobretudo uma enorme paixão por este desporto, em que fiz muitas amizades que ainda hoje perduram, e uma grande gratidão a todos os que ao longo destes anos me têm sempre apoiado e tornaram possível este percurso, em particular a minha família, os meus patrocinadores e também as várias equipas em que estive inserido”, recorda o piloto.

Para esta época o foco é o CPCR, num calendário de cinco ralis, em que irá alinhar ao volante do seu Ford SierraCosworth. “Ao meu lado estará o Emanuel Gonçalves, meu navegador e amigo que há muito me acompanha, e a equipa será novamente a Peres Competições, uma estrutura que sempre nos recebeu muito bem e com quem é um prazer trabalhar.O objetivo é apresentar-me bem em cada prova e, acima de tudo, desfrutar de cada troço e proporcionar um bom espetáculo ao público.Os ralis são uma festa das corridas e este ano têm um sabor ainda mais especial para nós.Por isso, e dentro das possibilidades, contamos também teralgumas iniciativas ao longo do ano, justamente para assinalar a nossa efeméride. A motivação está em alta, que venham os ralis!”

O CPCR tem início em maio, dias 28 a 30, com o Rali da Bairrada, seguindo-se o Rali de Castelo Branco (18-20 de junho) e o Rally Fafe Montelongo (2-4 de julho). Após a pausa veranil, as provas regressam com o Rali Alto Tâmega (3-5 de setembro), com o calendário a terminar com o Rallye Vidreiro Centro de Portugal – Marinha Grande (8-10 de outubro).