Fernando Teotónio vence Promo Centro em Castelo Branco | AutoSport

A dupla do Macambi Racing Team alinhou na edição 2023 do Rali de Castelo Branco e Vila Velha de Rodão livre de qualquer pressão quanto a discussão de pontos, mas nem assim enjeitou fazer o que melhor sabe: disputar os lugares cimeiros com sucesso, levando o seu Mitsubishi Lancer EVO IX preparado pela Domingos Sport ao triunfo entre os concorrentes do Campeonato Promo Centro de Ralis, conquistando ainda a 2ª posição nas lides do Promo de Ralis.

Mesmo tendo concentrado o seu “poder de fogo” nos Ralis a Sul, Fernando Teotónio e Luís Morgadinho não poderiam faltar ao rali “da casa”. A dupla do Fundão tem uma enorme ligação à prova e a Escuderia de Castelo Branco, sendo por isso com naturalidade que, uma vez mais, inscreveram o rali no seu calendário competitivo.

“Adoramos fazer este rali. É a prova na nossa terra e onde sentimos sempre muito acarinhados e á vontade. Ainda para mais, este ano alinhamos sem pressão nenhuma e isso permitiu que nos divertíssemos ainda mais”, destaca Fernando Teotónio.

Quanto à história competitiva da presença do duo do Macambi Racing Team, o piloto destaca “o bom arranque de prova que fizemos, com os dois troços da tarde de sexta a correrem muito bem. Infelizmente, logo no início da primeira passagem pela Super Especial noturna fizemos um pião e perdemos aí uma dezena de segundos. Mas, isso não importou muito. Estava muito público, o traçado era muito giro e divertimo-nos muito”, terminando o primeiro dia já na liderança do Promo Centro e no 2º posto entre os Promo.

Na segunda e derradeira etapa, percorrida durante todo o dia de sábado, Teotónio e Morgadinho andaram sempre “muito rápido e ficamos muito felizes por estar sempre perto de um grande campeão como é o Adruzilo, sobretudo no primeiro dia. No sábado, infelizmente, voltou o problema do Algarve e, a espaços, o carro perdia força. Felizmente, a partir de determinado ponto, voltou a funcionar bem. Fizemos um bom rali, sem correr demasiados riscos, aproveitando castelo Branco para introduzir algumas coisas e testar, já tendo em mente o próximo rali do Promo Sul”.

O piloto do Macambi Racing Team não quis deixar de depositar um alerta e um lamento: “Mais uma vez perdemos 2 lugares à geral devido a um critério injusto na atribuição de tempos por troços neutralizados. A título de exemplo, na PEC 7 foi atribuído ao nosso colega Nuno Coelho 7:03 e ele, na segunda passagem, fez 7:35. A nós, atribuíram-nos o estranho tempo de 7:53 e, na segunda passagem, fizemos 7:15, menos dez do que o Nuno… Atribuir tempos diferentes aos concorrentes dá nisto…”.

Quanto à vitória e ao pódio alcançado, Fernando Teotónio dá conta “de uma enorme satisfação, pois são mais dois excelentes resultados para o nosso palmarés. Mas, o que contou mais para nós, foi a grande diversão que vivemos no rali”.