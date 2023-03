Fernando Teotónio: “vamos mudar de rumo, para não compactuar com esta fórmula”. | AutoSport

Em 2023, a dupla do Macambi Racing Team quer juntar ao seu já rico palmarés, um título novo. Aos comandos do seu Mitsubishi Lancer EVO IX, Fernando Teotónio e Luís Morgadinho querem conquistar o Campeonato Promo Sul de Ralis e iniciam a demanda este fim-de-semana, no Rallye Casinos do Algarve.

A escolha deste desafio sulista, virando costas ao Campeonato Promo de Ralis tem uma razão clara.

Luís Morgadinho, team manager do Macambi RacingTeam assume que “não poderíamos pactuar mais com a fórmula escolhida pela FPAK de juntar o Promo ao CPR, em condições que faz do campeonato um “parente pobre” que só serve para encher listas de inscritos. Nunca quisemos esta junção e, a ter de ser, que fosse com uma ordem conjunta e não com os concorrentes do Promo no final do pelotão. Foi o que sempre se defendeu, mas como isso não é do interesse de quem manda, em termos de visibilidade é nula e, diria mesmo, pouco respeitosa para as equipas. E como afinal, os boicotes em nada resultaram, iremos mudar de rumo, para não compactuar com esta fórmula”.

Curiosamente, o embate inicial será numa prova que, para além de contar para os campeonatos Start e Promo Sul, está ainda integrada no CPR e no CProR, atestando o alerta e a crítica que a equipa faz à atual estrutura e regulamentação dos ralis em Portugal.

Mas, nada a fazer e agora Fernando Teotónio e Luís Morgadinho estão focados em darem o máximo para começaram da melhor maneira o ataque ao novo objetivo da consagrada dupla do Fundão: “No começo da época, a Domingos Sport fez-nos um desafio: tentarmos ser campeões a Sul. A ideia agradou imediatamente ao Luís e, no meu caso, demorou um pouco mais a ser aceite, mas acabei por também aderir”, frisa Fernando Teotónio.

Para ele, as provas a sul “são muito bem disputadas, com um excelente plantel de pilotos e carros, sobretudo nas quatro rodas motrizes, o que vai transformar o Promo Sul num desafio muito aliciante. A isso acrescento o facto de os ralis serem todos muito interessantes, especialmente as provas de terra, que já disputamos e sempre com excelentes resultados. Para além desta possibilidade de disputar o CProSR na íntegra, iremos fazer mais algumas provas, noutras zonas do país, escolhendo as que mais gostamos”.

Quanto ao Casinos da Algarve, o piloto do Fundão está à espera de “uma prova muito dura. Não só já iremos passar nos troços, já por si, são muito duros, muito degradados, por todo o pelotão que passa antes. Mas, por outro lado, são especiais muito rápidas, espetaculares e que permitem fazer a diferença na condução. Vamos, como sempre, entrar fortes e tentar andar entre os primeiros do Promo, liderando entre aqueles que irão fazer o Promo Sul. Será um rali longo, exigindo muito cuidado, mas onde queremos andar bem”.

Longo e difícil, o Rallye Casinos do Algarve começa já amanhã, sexta-feira, 30 de março, com a Super Especial noturna de Lagos, único momento competitivo da secção inicial.

No sábado a prova rumará ao concelho de Silves, onde se irão disputar 8 classificativas, com uma visita entre rondas ao parque de assistência em Lagoa. A prova encerra com a City Stage de Portimão, com a cerimónia de pódio a ter lugar em frente no Hotel Algarve Casino, disputando-se, no total, cerca de 198 quilómetros contra o cronómetro.