Fernando Teotónio ‘empurra’ decisão para a última prova: “Até ao fim há sempre esperança”
Fernando Teotónio e Luís Morgadinho foram segundos no Rali de Tavira e com isso protelaram a decisão do título para o Rali de Albufeira, derradeira prova do Campeonato Sul de Ralis: “Sabíamos que o primeiro lugar era difícil tendo em conta o carro que o Carlos (Martins) guia, principalmente em asfalto, ele conduz muito bem, mas para nós foi um bocadinho complicado porque logo na super especial hipotecamos logo o primeiro lugar e obrigou-nos depois a fazer um esforço maior para conseguirmos chegar ao segundo lugar, mas na segunda parte do rali e atacamos e conseguimos o objetivo, que era ainda não deixarmos o Carlos (Martins) ser campeão e levarmos tudo para a última prova, era esse o nosso objetivo. Até ao fim há sempre esperança”, disse o piloto do Mitsubishi que tem agora uma ténue esperança de chegar ao título, embora saiba que nos ralis até ao lavar dos cestos é vindima…
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI