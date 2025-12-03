Fernando Teotónio ‘empurra’ decisão para a última prova: “Até ao fim há sempre esperança”

Fernando Teotónio e Luís Morgadinho foram segundos no Rali de Tavira e com isso protelaram a decisão do título para o Rali de Albufeira, derradeira prova do Campeonato Sul de Ralis: “Sabíamos que o primeiro lugar era difícil tendo em conta o carro que o Carlos (Martins) guia, principalmente em asfalto, ele conduz muito bem, mas para nós foi um bocadinho complicado porque logo na super especial hipotecamos logo o primeiro lugar e obrigou-nos depois a fazer um esforço maior para conseguirmos chegar ao segundo lugar, mas na segunda parte do rali e atacamos e conseguimos o objetivo, que era ainda não deixarmos o Carlos (Martins) ser campeão e levarmos tudo para a última prova, era esse o nosso objetivo. Até ao fim há sempre esperança”, disse o piloto do Mitsubishi que tem agora uma ténue esperança de chegar ao título, embora saiba que nos ralis até ao lavar dos cestos é vindima…