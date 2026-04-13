Fernando Teotónio andou bem, só não chegou para o R5: “fiz o trabalho bem feito”
Fernando Teotónio foi segundo na prova inaugural do Campeonato do Sul de Ralis 2026, o Rali de Ourique. Se Carlos Martins dominou de fio a pavio na frente, logo atrás, Fernando Teotónio esteve também inalcançável, fruto de uma prestação consistente aos comandos do seu Mitsubishi Lancer Evo 9: “Gostamos muito deste rali, tem troços espetaculares, muito desafiantes, com muita condução. De manhã estavam um bocadinho escorregadios, mas eu fiz o trabalho bem feito. Ataquei de manhã aquilo que tinha a atacar para os meus adversários. Sabia que havia alguns adversários na minha categoria muito fortes. São daqui, os troços passam à porta deles. Estava um bocadinho apreensivo, mas ataquei de manhã. À tarde senti que não valia a pena tentar chegar mais acima, e também como tinha o meu adversário mais direto longe, andei mais tranquilo. Embora no primeiro troço tenhamos perdido dois segundos para o adversário direto. Respondi nos outros dois e ganhei mais um bocadinho…”
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