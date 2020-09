Fernando Peres venceu no Campeonato Norte de Ralis

Lucas Simões chegou na frente do Campeonato Norte de Ralis, mas não teve muita sorte já que ficou cedo pelo caminho devido a problemas mecânicos no seu Mitsubishi Lancer. Curiosamente, manteve a liderança do campeonato. Esperava-se que o líder do campeonato estivesse entre os protagonistas deste rali, mas o protagonista acabou por ser Fernando Peres que, aos comandos do seu Mitsubishi Lancer Evo IX, dominou por completo a prova, vencendo os quatro troços e ‘dando’ sempre mais de uma dezena de segundos ao segundo melhor em cada um dos quatro troços realizados.

Curiosamente, triunfando numa prova que lhe é muito querida, já que foi precisamente no Rali do Alto Tâmega de 1992, na sua estreia com um Grupo A (Ford Sierra Cosworth 4X4), que alcançou a primeira vitória absoluta da sua já longa carreira. Com este resultado, Peres ‘saltou’ de imediato para a segunda posição do campeonato.

Peres terminou com uma vantagem de quase minuto e meio sobre toda a concorrência com Gaspar Pinto e Bernardo Gusmão (Mitsubishi Lancer Evo VIII) em segundo a 1m29.3s, com a dupla a vencer ainda a Divisão 1 do Desafio Kumho Portugal. Augusto Costa e Susana Silva (Peugeot 208 VTI R2) foram terceiros da geral e triunfaram nas duas rodas motrizes. Pedro Serôdio/Fernando Sousa (Peugeot 206) foram quartos na frente de Miguel Carvalho/António Reis (Peugeot 206 GTI), que triunfaram na Divisão 2 Kumho.