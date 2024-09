Ernesto Cunha vence Constálica Rallye Viseu e Vouzela

Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Skoda Fabia Rally2 Evo) venceram o Constálica Rallye Viseu e Vouzela 2024, com 1m23.4s de avanço para Carlos Matos/Ricardo Faria (Skoda Fabia R5) com André Cabeças/Ilberino Santos (Ford Fiesta R5) em terceiro a 1m55.4s. No final do primeiro dia a ordem já era a mesma, e confirmou-se nos derradeiros quatro troços da prova.

Paulo Carvalheiro/Dércio Carvalheiro (Porsche 911 GT3 Cup 991) terminaram em quarto e venceram entre os RGT, a 1m34.2s, terminando com grande avanço para Carlos Oliveira e Castro Duarte (Porsche 997 GT3 RS 3.6).

Pedro Silva/Ricardo Moura (Peugeot 208 Rally4) terminaram em quinto a mais de três minutos da frente,

seguindo-se Kevin Saraiva/Beatriz Pinto (Renault Clio Rally4).

Nos Promo o triunfo foi para Tiago Pereira/Fernando Pereira (Citroën C2 R2 Max) que bateram Adruzilo Lopes/Vitor Hugo (Skoda Fabia N5) por apenas 3.0s. Ao cabo de três troços, o piloto do Fabia N5 já tinha mais de um minuto de avanço para Tiago Pereira, mas perderam mais de três minutos e meio e caíram na classificação com a liderança a ficar nas mãos de Tiago Pereira, que terminaram o primeiro dia com 22.8s de avanço para João Araújo/Luís Araújo (Ford Fiesta N5). Adruzilo depressa começou a recuperar tempo a meio do último dia de prova já estava a pouco mais de um minuto, mas com dois troços pela frente a tarefa era difícil, e apesar de ter batido os líderes por 38.8s no último troço, ficaram a faltar 3.0s para o triunfo, que ficou nas mãos de Tiago Pereira, que triunfou também nos Promo 2RM.

Pelo caminho também ficaram Miguel Carvalho e António Reis (Hyundai i20 N5) que saíram de estrada logo na PEC1, devido a uma rótula da suspensão que se partiu e levou ao acidente.

No Clio Trophy Portugal, triunfo para Pedro Pereira/Tiago Silva (Renault Clio Rally5), que depois de ter travado uma boa luta com Nuno Coelho/Jorge Carvalho (Renault Clio Rally5) e Gil Antunes/Diogo Correia (Renault Clio Rally 5), bateu este último por 15.3s com Nuno Coelho a terminar em terceiro. Luís Caetano/David Monteiro (Renault Clio Rally 5) terminaram em quarto. Mais informação sobre este troféu em artigo à parte.

No FPAK Júnior Team, triunfo para Ricardo Rocha/Gonçalo Palmeira (Kia Picanto G) que terminaram com quase dois minutos de avanço para Tiago Santos/Inês Braga (Kia Picanto GT), seguindo-se na classificação Eduardo Santos/José Marques (Kia Picanto GT) e Francisco Custódio/Paulo Marques (Kia Picanto GT), com os segundos classificados no final do 1º dia, Afonso Costa/Frederico Meireles (Kia Picanto GT) a desistir já perto do fim da prova quando eram segundos da competição.

Na prova do Start Centro, triunfo para Daniel Ferreira/Gonçalo Henriques (Mitsubishi Carisma GT), que triunfaram com 52.2s de avanço para José Gomes/José Azevedo (Honda Civic Type-R EP3) com Pedro Pereira/Tiago Silva (Renault Clio Rally5) em terceiro a 1m06.1s. Nas 2RM do Start Centro venceram José Gomes/José Azevedo (Honda Civic Type-R EP3) com 13.9s de avanço para Pedro Pereira/Tiago Silva (Renault Clio Rally5) com o líder no final do 1º dia, João Marcelino/Marco Macedo (Renault Clio R3 Maxi) a desistir na PEC8.

