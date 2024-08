Ernesto Cunha ‘testa’ no Rali de Vouzela

Após o pódio no Rali Vinho da Madeira, Ernesto Cunha e Rui Raimundo regressam aos comandos do Skoda Fabia Rally2 EVO numa prova extraordinária face aos seus compromissos no Campeonato de Portugal de Ralis. A dupla irá marcar presença no Constálica Rallye Vouzela e Viseu, como forma de preparar o Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves Verin.

A apenas duas provas do final do Campeonato de Portugal de Ralis, Ernesto Cunha irá introduzir mais uma prova no seu calendário, de forma a continuar a progressão em pisos de asfalto, neste que foi a sua época de estreia ao volante do Skoda Fabia Raly2 evo.

Já na sua terceira participação na prova de Vouzela, Ernesto Cunha reforça o objetivo estratégico para o rali: “Queremos evoluir e continuar a progressão no Skoda em asfalto, aproveitando o ritmo positivo que trazemos da Madeira. Sabemos que ainda temos muito trabalho pela frente neste tipo de pisos e queremos aproveitar a prova para desenvolver a condução no carro.”

O piloto reforça ainda que, apesar do objetivo ser a evolução, irá procurar um bom resultado na prova.

A ação em Vouzela arranca já no próximo sábado, 31 de agosto e desenrola-se por cerca de 72 quilómetros de especiais cronometradas até ao final da tarde de domingo, dia 1 de setembro.