Ernesto Cunha lidera Constálica Rallye Viseu e Vouzela no final do 1º dia

No FPAK Júnior Team, lideram Ricardo Rocha/Gonçalo Palmeira (Kia Picanto G) com 24.5s de avanço para Afonso Costa/Frederico Meireles (Kia Picanto GT) com Eduardo Santos/José Marques (Kia Picanto GT) em terceiro a 1m17.7s, logo seguido por Tiago Santos/Inês Braga (Kia Picanto GT) e Francisco Custódio/Paulo Marques (Kia Picanto GT).

No Clio Trophy Portugal lidera a competição Pedro Pereira/Tiago Silva (Renault Clio Rally5), que tem travado uma boa luta com Nuno Coelho/Jorge Carvalho (Renault Clio Rally5) que distam 9.5s. Terceiro posto para Gil Antunes/Diogo Correia (Renault Clio Rally 5) que estão apenas 0.3s mais atrás.

Pedro Silva/Ricardo Moura (Peugeot 208 Rally4) são quintos a 1m44.8s na frente dos líderes dos Promo e do Star Centro, Daniel Ferreira/Gonçalo Henriques (Mitsubishi Carisma GT), que têm 22.5s de avanço para João Marcelino/Marco Macedo (Renault Clio R3 Maxi), que por sua vez lidera o Promo 2RM com 21.0s de avanço para Pedro Pereira/Tiago Silva (Renault Clio Rally5).

Ao cabo de cinco troços, Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Skoda Fabia Rally2 Evo( lideram o Constálica Rallye Viseu e Vouzela 2024, com 29.3s de avanço para Carlos Matos/Ricardo Faria (Skoda Fabia R5) com André Cabeças/Ilberino Santos (Ford Fiesta R5) em terceiro a 1m00.6s.

