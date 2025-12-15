CSR: Vitória e título para Carlos Martins em Albufeira

Carlos Martins e Daniel Amaral (Ford Fiesta R5) conquistaram o Campeonato Sul de Ralis ao vencer o Rali Município de Albufeira, última prova da época, disputada sob sol de dezembro e com forte lista de inscritos. À partida, o piloto de Serpa precisava apenas de um resultado sólido para confirmar o ceptro face a Fernando Teotónio, mas acabou por selar o título da melhor forma, garantindo também o triunfo à geral.​

A prova algarvia encerrou assim a temporada do regional Sul, num rali marcado por várias mudanças de líder e por um desfecho apenas conhecido nas derradeiras especiais, reforçando o estatuto de Carlos Martins como referência da região depois de uma campanha já vitoriosa em Tavira na penúltima jornada da competição.​

Marujo domina, mas um toque abre a porta a Martins

A superespecial noturna de Albufeira colocou André Cabeças (Citroën C3 Rally2) no comando, mas no dia seguinte Diogo Marujo (Škoda Fabia Rally2 Evo) assumiu o controlo, vencendo cinco troços consecutivos e construindo uma vantagem de 32,7 segundos sobre Cabeças. Carlos Martins mantinha‑se em segundo após seis classificativas, a cerca de meio minuto do líder, com Ricardo Teodósio a destacar‑se nas duas rodas motrizes com o Peugeot 208 Rally4, já então a intrometer‑se na luta pelo pódio absoluto.​

Mais atrás, Fernando Teotónio/Luís Morgadinho (Mitsubishi Lancer Evo IX) geriam o ritmo com o título ainda em aberto, enquanto Adruzilo Lopes segurava o quinto posto e encurtava diferença para o piloto do Fundão, ambos atentos às contas do campeonato.​

Reviravoltas finais e consagração do campeão

Na fase decisiva, um toque de Marujo com o Škoda fez‑lhe perder mais de 57 segundos, atirando‑o da liderança para quarto e promovendo Carlos Martins ao comando, com apenas 3,9 segundos de margem sobre André Cabeças e cerca de dez segundos sobre Ricardo Teodósio. Pouco depois, o Citroën C3 Rally2 de Cabeças sofreria um furo no penúltimo troço, obrigando-o à desistência e eliminando o último grande rival de Martins pela vitória.​

Com duas vitórias nas derradeiras especiais, o piloto do Ford Fiesta R5 consolidou o primeiro lugar, terminando com 18,1 segundos de vantagem sobre Ricardo Teodósio, que optou por não arriscar em excesso perante a dificuldade de alcançar o líder. Diogo Marujo fechou o pódio, já sem o ritmo inicial depois do incidente, enquanto Fernando Teotónio foi quarto e assegurou o vice‑campeonato do Sul, beneficiando também dos problemas mecânicos que relegaram Adruzilo Lopes para 25º.​

Destaques nas contas do regional Sul

Nas contas do CSR, Vítor Teodósio, igualmente a braços com contrariedades no seu Mitsubishi, terminou em terceiro do campeonato ao ser quinto classificado na geral, imediatamente seguido por Luís Nunes. como já nos habituou, Diogo Mil‑Homens voltou a destacar‑se com o pequeno Toyota Starlet, concluindo num habitual sétimo lugar absoluto, à frente de Renato Pita (Opel Corsa Rally4), Vasco Tintim (Renault Clio Rally5) e António Correia (Peugeot 208 R2), que fechou o top‑10.​

Com a vitória em Albufeira, Carlos Martins e Daniel Amaral confirmaram o título de Campeões Sul de Ralis 2025, coroando uma temporada com quatro triunfos, consolidando o seu domínio com o Ford Fiesta R5 nas estradas do regional sulista. ​Carlos Rafael Marreiros já tinha assegurado o título das duas rodas motrizes antecipadamente, em Tavira, batendo Vasco Tintim por larga margem, vencendo três provas no processo.

Classificação

1 Carlos Martins-Daniel Amaral Ford Fiesta R5 40:02.9

2 Ricardo Teodósio-João Luz Peugeot 208 Rally4 +18.1

3 Diogo Marújo-Jorge Carvalho Skoda Fabia R5 Evo +25.6

4 Fernando Teotónio-Luís Morgadinho Mitsubishi Lancer Evo Ix +1:59.2

5 Vitor Teodósio-Florival Neto Mitsubishi Lancer Evo X +2:30.6

6 Luís Nunes-Gonçalo Palmeira Mitsubishi Lancer Evo Vi +3:13.0

7 Diogo Mil-Homens-Pedro Oliveira Toyota Starlet +3:21.6

8 Renato Pita-José Marques Opel Corsa Rally4 +4:22.1

9 Vasco Tintim-Francisco Ponte Renault Clio Rally 4/5 +5:06.3

10 António Correia-José Martins Peugeot 208 R2b +5:26.6

11 Paulo Cavaco-Diogo Augusto Mitsubishi Lancer Evo Viii +5:41.1

12 Ricardo Domingos-André Gaspar Peugeot 208 +5:50.6

13 Miguel Gonçalves-David Coelho Renault Clio Rally 4/5 +5:55.7

14 Telmo Pedro-Tânia Machado Peugeot 208 R2 +5:56.3

15 José Carlos Paté-Hermes Banza Bmw 325 Ix +6:16.8

16 Rudi Cavaco-Inês Mealha Renault Clio Rally4/5 +6:32.8

17 Eduardo Gonçalves-João Martins Fiat Punto Hgt +6:35.1

18 Rodrigo Costa-Nuno Duque Peugeot 106 Xsi +7:16.0

19 Luís Nascimento-Pedro Ramos Opel Corsa-A +7:55.4

20 Nuno Pinto-Pedro Contente Citroen C2 R2 +8:07.9

21 Marco Mendes-Rogerio Cunha Audi A3 8l +8:42.6

22 Paulo Nascimento-André Marques Peugeot 206 +9:01.9

23 Duarte Monteiro-Joana Monteiro Renault Twingo R2 +9:10.0

24 Jennifer Costa-Beatriz Afonso Peugeot 106 Rallye +9:47.3

25 Adruzilo Lopes-Vítor Hugo Mitsubishi Evo Ix (Ct9a) +9:50.6

26 Filipa Tintim-Mariana Tintim Renault Clio Rally 4/5 +9:56.5

27 Pedro Monteiro-Leonel Fernandes Peugeot 208 Rally N3 +10:05.4

28 Rogerio Seixas-Nelson Ramos Peugeot 208 Rally N3 +11:06.8

29 Ricardo Fernandes-Rui Faustino Opel Corsa A +11:52.1

30 Mário Sousa-Guilherme Sousa Peugeot 205 +14:01.1

31 Rui Mendes-Flávio Vieira Toyota Yaris +15:10.0

32 Pedro Franco-Victor Sousa Ford Escort Mk I +20:46.3

33 Nuno Silva-Fernando Gonçalves Peugeot 206 Xs +26:04.1