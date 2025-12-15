CSR: Vitória e título para Carlos Martins em Albufeira
Carlos Martins e Daniel Amaral (Ford Fiesta R5) conquistaram o Campeonato Sul de Ralis ao vencer o Rali Município de Albufeira, última prova da época, disputada sob sol de dezembro e com forte lista de inscritos. À partida, o piloto de Serpa precisava apenas de um resultado sólido para confirmar o ceptro face a Fernando Teotónio, mas acabou por selar o título da melhor forma, garantindo também o triunfo à geral.
A prova algarvia encerrou assim a temporada do regional Sul, num rali marcado por várias mudanças de líder e por um desfecho apenas conhecido nas derradeiras especiais, reforçando o estatuto de Carlos Martins como referência da região depois de uma campanha já vitoriosa em Tavira na penúltima jornada da competição.
Marujo domina, mas um toque abre a porta a Martins
A superespecial noturna de Albufeira colocou André Cabeças (Citroën C3 Rally2) no comando, mas no dia seguinte Diogo Marujo (Škoda Fabia Rally2 Evo) assumiu o controlo, vencendo cinco troços consecutivos e construindo uma vantagem de 32,7 segundos sobre Cabeças. Carlos Martins mantinha‑se em segundo após seis classificativas, a cerca de meio minuto do líder, com Ricardo Teodósio a destacar‑se nas duas rodas motrizes com o Peugeot 208 Rally4, já então a intrometer‑se na luta pelo pódio absoluto.
Mais atrás, Fernando Teotónio/Luís Morgadinho (Mitsubishi Lancer Evo IX) geriam o ritmo com o título ainda em aberto, enquanto Adruzilo Lopes segurava o quinto posto e encurtava diferença para o piloto do Fundão, ambos atentos às contas do campeonato.
Reviravoltas finais e consagração do campeão
Na fase decisiva, um toque de Marujo com o Škoda fez‑lhe perder mais de 57 segundos, atirando‑o da liderança para quarto e promovendo Carlos Martins ao comando, com apenas 3,9 segundos de margem sobre André Cabeças e cerca de dez segundos sobre Ricardo Teodósio. Pouco depois, o Citroën C3 Rally2 de Cabeças sofreria um furo no penúltimo troço, obrigando-o à desistência e eliminando o último grande rival de Martins pela vitória.
Com duas vitórias nas derradeiras especiais, o piloto do Ford Fiesta R5 consolidou o primeiro lugar, terminando com 18,1 segundos de vantagem sobre Ricardo Teodósio, que optou por não arriscar em excesso perante a dificuldade de alcançar o líder. Diogo Marujo fechou o pódio, já sem o ritmo inicial depois do incidente, enquanto Fernando Teotónio foi quarto e assegurou o vice‑campeonato do Sul, beneficiando também dos problemas mecânicos que relegaram Adruzilo Lopes para 25º.
Destaques nas contas do regional Sul
Nas contas do CSR, Vítor Teodósio, igualmente a braços com contrariedades no seu Mitsubishi, terminou em terceiro do campeonato ao ser quinto classificado na geral, imediatamente seguido por Luís Nunes. como já nos habituou, Diogo Mil‑Homens voltou a destacar‑se com o pequeno Toyota Starlet, concluindo num habitual sétimo lugar absoluto, à frente de Renato Pita (Opel Corsa Rally4), Vasco Tintim (Renault Clio Rally5) e António Correia (Peugeot 208 R2), que fechou o top‑10.
Com a vitória em Albufeira, Carlos Martins e Daniel Amaral confirmaram o título de Campeões Sul de Ralis 2025, coroando uma temporada com quatro triunfos, consolidando o seu domínio com o Ford Fiesta R5 nas estradas do regional sulista. Carlos Rafael Marreiros já tinha assegurado o título das duas rodas motrizes antecipadamente, em Tavira, batendo Vasco Tintim por larga margem, vencendo três provas no processo.
Classificação
1 Carlos Martins-Daniel Amaral Ford Fiesta R5 40:02.9
2 Ricardo Teodósio-João Luz Peugeot 208 Rally4 +18.1
3 Diogo Marújo-Jorge Carvalho Skoda Fabia R5 Evo +25.6
4 Fernando Teotónio-Luís Morgadinho Mitsubishi Lancer Evo Ix +1:59.2
5 Vitor Teodósio-Florival Neto Mitsubishi Lancer Evo X +2:30.6
6 Luís Nunes-Gonçalo Palmeira Mitsubishi Lancer Evo Vi +3:13.0
7 Diogo Mil-Homens-Pedro Oliveira Toyota Starlet +3:21.6
8 Renato Pita-José Marques Opel Corsa Rally4 +4:22.1
9 Vasco Tintim-Francisco Ponte Renault Clio Rally 4/5 +5:06.3
10 António Correia-José Martins Peugeot 208 R2b +5:26.6
11 Paulo Cavaco-Diogo Augusto Mitsubishi Lancer Evo Viii +5:41.1
12 Ricardo Domingos-André Gaspar Peugeot 208 +5:50.6
13 Miguel Gonçalves-David Coelho Renault Clio Rally 4/5 +5:55.7
14 Telmo Pedro-Tânia Machado Peugeot 208 R2 +5:56.3
15 José Carlos Paté-Hermes Banza Bmw 325 Ix +6:16.8
16 Rudi Cavaco-Inês Mealha Renault Clio Rally4/5 +6:32.8
17 Eduardo Gonçalves-João Martins Fiat Punto Hgt +6:35.1
18 Rodrigo Costa-Nuno Duque Peugeot 106 Xsi +7:16.0
19 Luís Nascimento-Pedro Ramos Opel Corsa-A +7:55.4
20 Nuno Pinto-Pedro Contente Citroen C2 R2 +8:07.9
21 Marco Mendes-Rogerio Cunha Audi A3 8l +8:42.6
22 Paulo Nascimento-André Marques Peugeot 206 +9:01.9
23 Duarte Monteiro-Joana Monteiro Renault Twingo R2 +9:10.0
24 Jennifer Costa-Beatriz Afonso Peugeot 106 Rallye +9:47.3
25 Adruzilo Lopes-Vítor Hugo Mitsubishi Evo Ix (Ct9a) +9:50.6
26 Filipa Tintim-Mariana Tintim Renault Clio Rally 4/5 +9:56.5
27 Pedro Monteiro-Leonel Fernandes Peugeot 208 Rally N3 +10:05.4
28 Rogerio Seixas-Nelson Ramos Peugeot 208 Rally N3 +11:06.8
29 Ricardo Fernandes-Rui Faustino Opel Corsa A +11:52.1
30 Mário Sousa-Guilherme Sousa Peugeot 205 +14:01.1
31 Rui Mendes-Flávio Vieira Toyota Yaris +15:10.0
32 Pedro Franco-Victor Sousa Ford Escort Mk I +20:46.3
33 Nuno Silva-Fernando Gonçalves Peugeot 206 Xs +26:04.1
