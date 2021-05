CSR: ‘Lança’ Martins vence Rally Cidade de Serpa

Foto Pedro Monserrate

Carlos Martins e Daniel Amaral (Mitsubishi Lancer Evolution VII) venceram facilmente o Rally Flor do Alentejo, Cidade de Serpa, depois de deixarem os segundos classificados, Nuno Carujo e Daniel Martins (Mitsubishi Lancer Evolution IX) a mais de quatro minutos e meio.

O seus grandes adversários foram Fernando Peres e José Pedro Silva (Mitsubishi Lancer Evolution IX), mas a dupla portuense ficou pelo caminho no quarto troço, devido a uma pedra que partiu a proteção de carter, radiador e ventoinha, isto numa altura que a dupla vencedora já liderava com 34.6s de avanço.

José Ferreira e Mafalda Coelho (BMW 316 E30) foram terceiros a 5:40.3s, posição a que chegaram frutos dos muitos abandonos entre os pilotos melhor ‘equipados’ de máquinas. Seja como for, venceram as duas rodas motrizes e a classe X3-14.

Rui Sousa e Carlos Silva (Peugeot 208 VTI) terminaram no quarto lugar da geral, vencendo a classe P1-2, terminando na frente de João Filipe Monteiro e Ana Paula Vieira (Toyota Corolla), que venceram a classe X2-10 e foram os mais rápidos das duas rodas motrizes, entre os concorrentes que pontuam para o Campeonato Sul de Ralis.

Rui Mendes e João Sebastião (Toyota Corolla 2.0) ficaram classificados logo a seguir, no sexto posto, na frente de Paulo Anselmo e Pedro Dias Da Silva (BMW 316 I), vencedores da X2-11.

Logo na primeira especial, Carlos Martins entrou a vencer e bateu Fernando Peres por 7.6s, com João Bica e João Senna (Mitsubishi Lancer Evo IX) a ficarem logo a 39.0s. Logo a seguir rodavam João Martins e Pedro Conde (Mitsubishi Lancer Evo IX), 2.8s mais atrás.

Na especial seguinte, Carlos Martins dilatou a margem para 15.7s face a Fernando Peres e João Martins era terceiro a 1m19.7s. João Bica ficava pelo caminho após a PE1, o mesmo sucedendo a Rui Rijo (Mitsubishi Lancer Evo VI) e José Merceano (Mitsubishi Lancer Evo VI)

Na terceira especial foi a vez de João Martins desistir, e finalmente na quarta, Fernando Peres, consequência de um embate numa pedra, que, como já referimos, danificou o radiador.

Seja como for, pelo que fez Carlos Martins, ficou até ali claro que o piloto da ‘casa’, não iria dar hipóteses a ninguém, tal como sucedeu.

É, como se sabe, uma realidade muito comum na história dos ralis, carros com aquela decoração vencerem ralis, pelo que sendo este apenas um aparte, foi bem conseguida a ideia do ‘Lança’ Martins.



Ford Ranger ‘bate’ 208 Rally4

Num interessante confronto de ‘conceitos’, a Prova Extra do Rali cidade de Serpa ficou marcado pela luta entre Nuno Madeira e Filipe Serra, em Ford Ranger, com Ricardo Sousa e Luís Marques, em Peugeot 208 Rally4 e ainda João Franco e Pedro Inácio, em Nissan Navara DD2. A prova foi ganha por Nuno Madeira, que impôs a maior potência da sua Ford Ranger, batendo Ricardo Sousa por 21.2s. Nuno Madeira venceu os cinco troços. João Franco terminou a 6m39s da frente.

Imagens Pedro Branco





Classificação

1 Martins Carlos – Amaral Daniel Mitsubishi Lancer Evo VII 42:10.5

2 Carujo Nuno – Martins Daniel Mitsubishi Lancer Evo IX +4:34.9

3 Ferreira José – Coelho Mafalda BMW 316 E30 +5:40.3

4 Sousa Rui – Silva Carlos Peugeot 208 R2 +6:06.7

5 Monteiro João – Vieira Ana Paula Toyota Corolla GTI +6:29.6

6 Mendes Rui – Sebastião João Toyota Corolla GTI +7:09.5

7 Anselmo Paulo – Dias da Silva Pedro BMW 316i Compact E36 +7:18.9

8 Nascimento Luís – Madeira Leonildo Opel Corsa A +7:27.8

9 Caetano Nuno – Mota Ribeiro Nuno Peugeot 208 R2 +7:43.8

10 Baptista José Manuel – Rita Jorge Subaru Impreza GT +8:08.5

11 Gago João – Ramos Nélson Peugeot 206 GTi +9:16.9

12 Tintim Vasco – Tintim Filipa Subaru Impreza WRX STi +10:14.6

13 Viana Martins José – Viegas Vítor Peugeot 206 RC +10:16.8

14 Cruz Paulo – Luz João Mitsubishi Lancer Evo IV +11:26.9

15 Tapper Jaakko – Haataja Pasi Peugeot 206 GTi +13:36.7

16 Lopes Elísio – Vilas Boas Marco Ford Fiesta R2 +16:06.0

17 Salero Joaquim – Silva Bruno BMW 325 iX E30 +16:26.6

18 Reis Luís – Figueiras Carina Renault 11 Turbo +17:55.4

19 Rodrigues Vítor – Contente Pedro Suzuki Swift Sport Mk4 +18:00.1

20 Franco Pedro – Sousa Victor Ford Escort MK1 +18:18.0

21 Silva Filipe – Martins Ricardo Citroën Saxo VTS +36:40.1