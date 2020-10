CSR: Fernando Peres vence Rali de Vila do Bispo

Fernando Peres e José Pedro Silva (Mitsubishi Lancer Evo IX) venceram o Rali de Vila do Bispo, primeira prova do Campeonato Sul de ralis 2020, depois de baterem João Bica e João Sena (Mitsubishi Lancer Evo IX) por 1:26.4. Terceiro lugar para João Martins João/Pedro Conde (Mitsubishi Lancer Evo VII), terceiro a 1:49.9 dos vencedores, com Luís Mota/Ricardo Domingos (Mitsubishi Lancer Evo IX) em quarto a 1:58.5

Ricardo Filipe/Fernando Almeida (Mitsubishi Lancer Evo IX) foram quintos a 2:12.5 na frente de Daniel Ferreira /Rodrigo Pinheiro (Mitsubishi Carisma GT). Depois de vários adiamentos, a competição arrancou com o Rali Vila do Bispo, estando agora agendadas o Rali Cidade De Portimão (31/Out 1/Nov); Rallye Casinos Do Algarve (13/15 Nov ) e Rally Vila Medieval de Ourém (21/22 Nov).