CSR: Carlos Martins vence Rali de Tavira e fica a um passo do título
Carlos Martins-Daniel Amaral (Ford Fiesta R5) venceram o Rali de Tavira, penúltima prova do Campeonato Sul de Ralis, ao baterem Fernando Teotónio-Luís Morgadinho (Mitsubishi Lancer Evo IX) por 1m21.7s. Com este resultado, o piloto de Serpa aproxima-se muito da conquista do título a Sul, o que fica por confirmar em Albufeira, derradeira prova da competição.
O piloto do Ford Fiesta R5 venceu todos os troços não dando a mais pequena hipótese a Fernando Teotónio, que teve de “dar ao pedal” para suster Paulo Santos, o melhor das duas rodas motrizes.
Grande resultado de Paulo Santos-Luis Santos na estreia do Citroën DS3 R3T com um terceiro lugar à geral, vencendo também as duas rodas motrizes. Contudo, os vencedores entre os concorrentes do CSR 2RM foram Carlos Marreiros-Ricardo Barreto (Renault Clio Rally 4) e com isso asseguraram o título dos 2RM.
A prova ficou ainda marcada pelo grave acidente de Miguel Linhares, logo no primeiro troço, que motivou o cancelamento da segunda passagem pela necessidade da intervenção médica no local do acidente.
Numa prova com uma excelente lista de inscritos (42 carros), e com muito público na estrada a assistir, foram vários os concorrentes afetados por furos
Vitor Teodósio-Florival Neto (Mitsubishi Lancer Evolution X) foram quartos a 14.5s do pódio, Carlos Marreiros ficou logo a seguir, na frente do sempre espetacular Diogo Mil Homens que com Pedro Oliveira ao lado no Toyota Starlet ficou na frente dos Mitsubishi Lancer de Nuno Venâncio, Joaquim Salero e Luís Nunes. A fechar o top 10 ficaram Paulo Anselmo-André Silva no BMW 325i E36.
