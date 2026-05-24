CSR: Carlos Martins domina e vence Rali Cidade de Portimão

Carlos Martins e Daniel Amaral, aos comandos de um Ford Fiesta R5, venceram de forma categórica o Rali Cidade de Portimão 2026. Após o abandono sofrido na ronda anterior em Serpa, a dupla regressou aos triunfos na terceira prova do Campeonato Sul de Ralis (CSR), impondo um ritmo forte e sem ter grande oposição.

Apesar de não ter triunfado na Super-Especial noturna de sábado, Carlos Martins construiu uma vantagem confortável no domingo ao averbar seis vitórias consecutivas nos seis troços disputados. O piloto cruzou a meta com uma margem de 1m11.5s para o regressado Márcio Marreiros (Skoda Fabia R5), que acusou alguma falta de ritmo e não pontuou para as contas do Campeonato Sul de Ralis.

O pódio absoluto ficou completo com o também regressado Luís Nunes, em Mitsubishi Lancer Evo VI, seguido por Fernando Teotónio (Mitsubishi Lancer Evo IX). Teotónio, vencedor da prova anterior, fechou o rali em quarto da geral, garantindo contudo o terceiro lugar em termos de campeonato após um duelo intenso com Nunes.

Nas duas rodas motrizes (2RM), Carlos Rafael Marreiros dominou com o seu Renault Clio Rally5, impondo uma vantagem superior a 1m43s sobre Viana Martins (Peugeot 208 R2) e Bruno Carvalho, que garantiu a terceira posição no espetacular Citroën Saxo S1600.

Festa na zona ribeirinha e casa cheia

O evento ficou marcado pelo sucesso do parque de assistência na zona ribeirinha de Portimão, atraindo muito público e turistas, e pela elevada moldura de pilotos jovens inscritos no CSR. Ricardo Teodósio também concentrou as atenções ao rodar com o Citroën C3 Rally2 como carro zero, em testes para o Rali de Lisboa. Em sentido inverso, o calor extremo que se fez sentir provocou inúmeros abandonos por avaria mecânica ou saídas de estrada.

A organização mereceu fortes elogios pelo formato adotado: reconhecimentos e Super-Especial no sábado, seguidos do restante rali no domingo, com a entrega de prémios pelas 16 horas. Este modelo permitiu às equipas vindas de longe um regresso a casa em horário oportuno.

Classificação

1 Carlos Martins Daniel Amaral Ford Fiesta R5 32:47.1

2 Márcio Marreiros Nuno Duque Skoda Fabia R5 +1:11.5

3 Luís Nunes Bruno Alfarroba Mitsubishi Lancer Evo Vi +1:42.9

4 Fernando Teotónio Luís Morgadinho Mitsubishi Lancer Evo Ix +1:49.2

5 Carlos Rafael Marreiros Ricardo Barreto Renault Clio Rally 4/5 +2:56.2

6 Nuno Venâncio Fernando D’almeida Mitsubishi Lancer Evo Vii +3:16.7

7 José Viana Martins Alexandre Lopes Peugeot 208 Vti (R2b) +4:39.4

8 Bruno Carvalho Fávio Vieira Citroen Saxo S1600 +4:52.5

9 Luís Mota Alexandre Ramos Mitsubishi Evo Vii +4:53.3

10 Paulo Anselmo André Silva Bmw 325 I (E36) +4:59.7

11 Paulo Cavaco Diogo Augusto Mitsubishi Lancer Evo Viii +5:24.3

12 Miguel Gonçalves David Coelho Renault Clio Rally 4/5 +5:30.9

13 Vasco Tintim Carlos Pereira Renault Clio Rally 4/5 +6:09.4

14 José Merceano Francisco Pereira Mitsubishi Lancer Evo Viii Mr +6:33.0

15 Gabriel Marreiros Rui Serra Citroën Saxo Vts +6:39.4

16 Pedro Monteiro David Guerreiro Peugeot 208 Rally N3 +7:39.5

17 Duarte Monteiro Joana Monteiro Renault Twingo Rs +8:03.2

18 Filipa Tintim Mariana Tintim Renault Clio Rally 4/5 +8:38.4

19 Rudi Cavaco Inês Mealha Suzuki Swift +8:41.5

20 Ricardo Fernandes Rui Faustino Opel Corsa A +9:52.3

21 José Carlos Paté Hermes Banza Mitsubishi Lancer Evo Vii +10:55.5

22 José Manuel Barreto Orlanda Matias Seat Leon +11:59.2

23 Yulian Teodósio Florival Neto Peugeot 106 +15:57.2

24 Pedro Franco Victor Sousa Ford Escort Mk I +17:29.5

25 Paulo Almeida Fernando Gonçalves Peugeot 206 Xs +22:20.7