CSR, André Silva: “Há medidas que podiam ser um incentivo para regressar sem gastar muito dinheiro”

André Silva é navegador de Jaime Falcão, piloto do Mazda 323 TWR, carro que se vê no ‘Regional’ a sul desde 2015, e que está a despontar. Também ele opinou sobre os regulamentos desportivos e técnicos da competição, nomeadamente quanto ao equipamento dos concorrentes que perde homologação, ou seja, permitir norma X1 (homologação FIA com data de validade expirada) ao invés da que é obrigatória, a X (Obrigatoriedade de apresentação do material com homologação válida): “Acho que a FPAK deveria autorizar a utilização de material com validade caducada nos regionais, desde que em perfeitas condições de conservação e utilização, tais como bacquets, cintos e capacetes. Desde, claro que se encontrem nas devidas condições de utilização. Penso que com esta medida, seria bom para as equipas e para clubes organizadores porque poderiam aparecer mais equipas nas listas inscritos.

Pilotos que fizeram uma paragem durante algum tempo na modalidade, e que têm carros na garagem parados, com esta medida até poderia ser um incentivo para voltar sem gastar muito dinheiro para voltar a correr.

Penso que a utilização de material caducado seria uma boa medida para iniciar muita gente nesta modalidade, equipas de jovens com poucos apoios, pois assim conseguiam adquirir material ou carros de ex-pilotos a preços mais acessíveis. Relativamente ao calendário visto a situação que o país atravessa, quatro ralis, se todos forem realizados até ao fim do ano, já não nos podemos queixar”, disse.