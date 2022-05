CProR (Promo): Carlos Martins vence Rali Flôr Do Alentejo/Cidade De Serpa | AutoSport

Carlos Martins/Daniel Amaral (Mitsubishi Lancer Evolution VII) venceram o Rali Flôr Do Alentejo – Cidade De Serpa, quarta prova do Campeonato Promo de Ralyes (CProR), segunda jornada do Campeonato Start Sul de Rallyes (CStSR), também pontuável para e 5.º Desafio Kumho Tyres.

A dupla cujo piloto é de Serpa, liderou de fio a pavio, e embora Adruzilo Lopes/Paulo Leones (Mitsubishi Lancer evo IX) tenham tentado dar luta, os vencedores foram sempre aumentando o pecúlio e triunfaram com toda a justiça, chegando ao fim com 43.7s de avanço para Lopes.

Fernando Peres/José Pedro Silva (Mitsubishi Lancer evo IX) terminaram no lugar mais baixo do pódio, e ficaram a 50.1s de Adruzilo Lopes, com Fernando Teotónio/Luís Morgadinho (Mitsubishi Lancer Evo IX) em quarto, 10.9s atrás de Peres, resultados que lhes permite manter a liderança do campeonato na frente de Fernando Peres.

Rui Borges/Alexandre Ramos (Mitsubishi Lancer Evolution IX) foram quintos na frente de Alexandrino Dinis/Luís Ribeiro (Mitsubishi Lancer Evo IX) com Gaspar Pinto/Bernardo Gusmão (Mitsubishi Lancer Evo VIII), Nuno Carujo/Pedro Silva (Mitsubishi Lancer evo IX), Henrique Rodrigues/Daniel Rodrigues (Mitsubishi Lancer Evolution VII) e Kevin Saraiva/Inês Veiga (Toyota Yaris GR) a fechar o top 10, com o jovem piloto de 17 anos a ganhar ritmo para o Rali de Portugal que disputa na próximo semana.



C. Start Ralis: Luís Nascimento vence Rali Flôr Do Alentejo/Cidade de Serpa

Luís Nascimento/Leonido Madeira (Opel Corsa) venceram o Rali Flôr Do Alentejo/Cidade de Serpa, segunda prova do Campeonato Start Sul de Ralis e o Grupo X1-8. Depois do pódio em Portimão, agora o triunfo, deixando Paulo Anselmo/André F. Silva (BMW 316 I Compact) a 1m04.0s, vencendo o Grupo X2-11, com José M. Gomes/Fábio Reis (Ford Fiesta) no terceiro lugar e com o triunfo no Grupo P1-2.

Eduardo Silva/Joaquim Marça (BMW 316 i) foram quarto e triunfaram no Grupo X2-11, com os vencedores do Rali de Portimão, Viana Martins/Vitor Viegas (Peugeot 208 R2) em quinto da geral e segundo do P1-2.

Terminaram ainda David Costa/João Costa (BMW 325 i E30) 3º dos X2-11, Pedro Franco/Victor Sousa (Ford Escort) vencedores do X1-9 e Edumo/Hugo Jacinto (Peugeot 208. 1.2) 8º da geral e vencedores do X7-19.

