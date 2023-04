CPR, Rali do Algarve, Adruzilo Lopes: “o meu objetivo à partida de um rali é sempre lutar pela vitória” | AutoSport

Adruzilo Lopes teve no Algarve um novo navegador, João Vieira, mas apesar do natural período de adaptação de ambos, o triunfo voltou a surgir com todo o merecimento, nesta que foi a segunda prova do Campeonato Promo de Ralis, a seguir ao evento de Vieira do Minho. Mais uma vitória para a longa colação do piloto de Caldas de Vizela.