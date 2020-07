CPR, Castelo Branco: José Pedro Fontes a um segundo do primeiro lugar

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 R5) ocupam a segunda posição no Rali de Castelo Branco, prova que marca o regresso à competição do Campeonato de Portugal de Ralis.

Sob um calor tórrido, José Pedro Fontes/Inês Ponte entraram em força na prova rubricando uma exibição que os coloca dentro dos objetivos previamente traçados.

No final do dia, José Pedro Fontes comentava que: “foi um dia muito exigente, também por causa do calor, mas correu-nos bem e o segundo lugar a pouco mais de um segundo da liderança é prova mais do que suficiente para ver quão disputada foi esta primeira etapa”.

“Eu, o Bruno e o Armindo, vencemos cada um uma especial, mas as diferenças foram muito pequenas e amanhã estamos todos na luta pela vitória. O carro esteve excelente, estamos confiantes e cheios de vontade de disputar cada quilómetro de amanhã”.