CPR, Adruzilo Lopes Campeão Promo de Ralis

Adruzilo Lopes/Vitor Hugo (Skoda Fabia N5) venceram com facilidade nos Promo, terminando o rali com mais de quatro minutos de avanço para Tiago Pereira Fernando Pereira (Citroen C2 R2) com Fábio Santos/Eduardo Oiteiro (Citroen Saxo) em terceiro na frente de João Araújo/Luis Araujo (Ford Fiesta N5).

Miguel Carvalho/António Reis (Hyundai I20 N5) ainda deram alguma luta inicial a Adruzilo Lopes, mas foi sol de pouca dura. Este resultado aliado ao abandono de Miguel Carvalho ‘resolveu’ a questão do título: “não estava à espera que o Campeonato de decidisse aqui. Estou muito contente com o que fizemos”, disse Adruzilo Lopes no final.