Constálica Rallye Vouzela e Viseu – Onde ver

Realiza-se no próximo fim de semana o Rally Constálica Vouzela e Viseu, prova que este ano contará para o Campeonato de Portugal GT de Ralis, Campeonato Promo Ralis, FPAK Júnior Team, Campeonato Start Centro Ralis, Campeonato Start 2RM Centro Ralis, Clio Trophy Portugal e KIA Rally Cup.

A prova tem 297,25 Km, 72,40 de classificativas, entre sábado (31 de agosto) e domingo (1 de setembro). O primeiro dia privilegia duas passagens por Penoita (8,70 km – 16h13 e 18h19) e Vouzela/Castelo (7,10 km- 16h41 e 18h47) e super-especial noturna de Vouzela (2,60 km – 21h20 e 21h39), seguindo as equipas para o parque fechado, no Parque Urbano de Santiago, em Viseu, com a primeira a entrar às 23h15.

Para o segundo dia serão disputadas também duplas passagens pelas classificativas de Povolide (7,10 km – 11h37 e 14h19) e Santa Eufémia (10,70 km – 12h02 e 14h44). Pelas 15h40, as equipas entram em parque fechado na Feira de S. Mateus, procedendo-se, posteriormente, a entrega de prémios no palco principal do certame.

Zonas espetáculo para o Constálica Rallye Vouzela

🏁Sábado 31 de Agosto

➡️Partida Oficial do Rali – Vouzela – CLIQUE AQUI

➡️PEC 1 & 3 – Penoita – CLIQUE AQUI

➡️PEC 2 & 4 – Vouzela/Castelo- CLIQUE AQUI -ZE1

➡️PEC 2 & 4 – Vouzela/Castelo- CLIQUE AQUI -ZE2

➡️PEC5A & 5B – Vouzela 1- CLIQUE AQUI

🏁Domingo 1 de Setembro

➡️PEC 6 & 8 – Polvolide- CLIQUE AQUI

➡️PEC 7 & 9 – Santa Eufémia- CLIQUE AQUI

➡️Pódio Final – Feira de S.Mateus – Viseu- CLIQUE AQUI

➡️Link Geral das Especiais de Classificação- CLIQUE AQUI