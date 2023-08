Constálica Rallye Vouzela e Viseu, Lista de inscritos: André Cabeças estreia Ford Fiesta R5 | AutoSport

Já é conhecida a lista de inscritos do Constálica Rallye Vouzela e Viseu, prova do Campeonato Portugal GT Ralis, Campeonato Promo de Ralis, Campeonato Start Centro de Ralis, FPAK Júnior Team e Campeonato Promo Centro de Ralis. André Cabeças, com Miguel Castro ao lado, vai estrear o Ford Fiesta R5, depois de Mesão Frio, João Barros regressa com o Volkswagen Polo GTI R5, Carlos Matos e Beatriz Pinto correm com o Skoda Fabia R5 e Adruzilo Lopes/Vitor Hugo, no seu Mitsubishi Lancer evo X têm aqui vários concdorrentes para lhe dar boa luta. A estes juntam-se os Porsche GT3 de José Cruz (Porsche 997 GT3 Cup RGT), Perez Alonso (Porsche 911 GT3 Cup) e Paulo Carvalheiro (Porsche 911 GT3 Cup) para se juntarem ao espetáculo.