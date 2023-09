Constálica Rallye Vouzela e Viseu: João Barros vence à geral, Adruzilo Lopes nos Promo e Pedro Pereira nos FPAK | AutoSport

João Barros (Volkswagen Polo GTI R5) venceu o Constálica Rally de Vouzela e Viseu, batendo o espanhol Perez Alonso (Porsche 991 GT3 Cup) por quase dois minutos. O piloto do Polo chegou ao fim do 1º troço da prova com 12.2s de avanço para o segundo classificado, e só perdeu o segundo troço da prova para Alonso Pérez, triunfando em todos os outros e chegando ao fim com um grande avanço.

Mas a sua participação não influiu nos campeonatos e no Promo, depois duma acirrada luta, até meio da manhã de hoje com Nélson Trindade (Mitsubishi Lancer evo X), foi Adruzilo Lopes (Mitsubishi Lancer evo X) que venceu com 2m42.1s de avanço para João Araújo (Mitsubishi Lancer Evo VIII MR) com Henrique Rodrigues (Mitsubishi Lancer Evo VII) a fechar o pódio. Nélson Trindade (Mitsubishi Lancer evo X) teve problemas e caiu para quarto.

No Promo 2RM, Miguel Carvalho (Peugeot 206 XS) venceu com 1m13.4s de avanço para José Viana Martins (Renault Clio III RS).

Já no Promo Centro, Adruzilo Lopes venceu pela mesma margem que à geral do Promo face a João Araújo com Henrique Rodrigues (Mitsubishi Lancer Evo VII) a também a fechar o pódio nesta competição.

Fábio Santos (Citroën Saxo VTS) venceu o Start Centro com 2m21.6s de avanço para Miguel Carvalho (Peugeot 206 XS).

No FPAK Júnior Team, Pedro Pereira/João Aguiar (KIA Picanto GT) venceram com 34.8s de avanço para Rafael Rego/Inês Veiga (KIA Picanto GT) com João Silva/Diogo Costa (KIA Picanto GT) a terminar no pódio, longe da frente.

Quarto posto para Vítor Matias/André Gaspar (KIA Picanto GT), Alexandre Cordeiro/Ricardo Camarate (KIA Picanto GT) e Pedro Dias da Silva/Helena Maia (KIA Picanto GT) acabaram por ficar pelo caminho.

Tempos Online – CLIQUE AQUI

FOTO Facebook Adruzilo Lopes