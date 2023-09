Constálica Rallye Vouzela e Viseu: João barros na frente, grande luta no FPAK Júnior Team | AutoSport

João Barros (Volkswagen Polo GTI R5) lidera Constálica Rally de Vouzela e Viseu, naquela que é a sua mais recente aparição nos ralis, numa prova que depois de Mesão Frio lhe vai permitir ganhar ainda mais ritmo para o Rali Transibérico Eurocidade Chaves-Verin, próxima prova do CPR.

O espanhol Perez Alonso (Porsche 991 GT3 Cup) é segundo a 1m00.6s e André Cabeças, na sua estreia com o seu novo Ford Fiesta R5, terceiro mais 7.1s atrás do espanhol com Adruzilo Lopes (Mitsubishi Lancer evo X) 16.0s atrás de Cabeças.

Mas se à participação de João Barros interessa mais no espetáculo adicional que dá ao público, o que importa verdadeiramente são os campeonatos de Portugal em disputa neste evento, e nesse contexto, Adruzilo Lopes lidera o Promo com 7.8s de avanço para Nélson trindade (Mitsubishi Lancer evo X) com Figueiredo de Castro (Mitsubishi Mirage evo) mais de um minuto mais longe. Portanto, nos quatro troços restantes a luta vai dirimir-se entre Adruzilo Lopes e Nélson Trindade.

No Promo 2RM, Miguel Carvalho (Peugeot 206 XS) lidera com 1m11.6s de avanço para José Viana Martins (Renault Clio III RS).

Já no Promo Centro, Adruzilo Lopes tem mais de um minuto de avanço para Fábio Santos (Citroën Saxo VTS), que lidera o Start Centro com 49.6s de avanço para Miguel Carvalho (Peugeot 206 XS).

Entre os jovens do FPAK Júnior Team, lideram Pedro Pereira/João Aguiar (KIA Picanto GT) com 12.6s de avanço para Rafael Rego/Inês Veiga (KIA Picanto GT) com Vítor Matias/André Gaspar (KIA Picanto GT) a 59.3s da frente.

João Silva/Diogo Costa (KIA Picanto GT) são quartos a 1m07.6s, Alexandre Cordeiro/Ricardo Camarate (KIA Picanto GT) e Pedro Dias da Silva/Helena Maia (KIA Picanto GT) rodam muito atrasados.

Alexandre Cordeiro foi o primeiro líder, 3.3s na frente de Pedro Pereira, piloto que venceu a especial seguinte e passou para a frente do troféu com 9.6s de avanço para Rafael Rego com Alexandre Cordeiro a atrasar-se bastante.

Na especial seguinte tudo na mesma, com o empate na frente de Rafael Rego e Pedro Pereira, no quarto troço, Rafael Rego vence e recupera 1.5s a Pedro Pereira, que fica com um avanço de 8.1s, aumentando-o no penúltimo troço do dia em mais 1.0s, e depois mais 3.5s no último colocando a margem em 12.6s.

Nada está resolvido, faltam quatro troços, mas Pedro Pereira, que foi segundo em Castelo Branco atrás de Rafael Rego, está um pouco mais perto de chegar mais à frente no FPAK Júnior Team. vamos ver como termina…

Tempos Online – CLIQUE AQUI