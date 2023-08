Constálica Rallye Vouzela e Viseu é no fim de semana | AutoSport

Realiza-se no próximo fim de semana o Constálica Rallye Vouzela e Viseu, uma prova que conta para os campeonatos de Portugal GT de Ralis, Promo Ralis, FPAK Júnior Team, Start Centro Ralis e Promo Centro Ralis.

Disputado pela primeira vez em 2014, o Constálica Rallye Vouzela e Viseu expande-se este ano à capital de distrito, com o apoio da Constálica, do Município de Vouzela, do Município de Viseu e da Viseu Marca, o evento atinge uma dimensão ainda maior no panorama do desporto automóvel português.

Ainda não é conhecida a lista de inscritos, mas já se sabem alguns nomes que vão marcar presença na prova. Por exemplo João Barros (Volkswagen Polo GTI R5), António Cruz Monteiro (Peugeot 208 T16), Nuno Carvalhosa (Mitsubishi Mirage), Carlos Fernandes (Toyota GR Yaris) e muitos outros que se saberão aquando da publicação da lista.