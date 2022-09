Constálica Rallye Vouzela e Viseu: Bernardo Sousa é ‘cabeça-de-cartaz’, mas há muito mais… | AutoSport

Bernardo Sousa é a ‘surpresa’ reservada de última hora do Constálica Rallye Vouzela e Viseu, evento pontuável para o Campeonato de Portugal GT de Ralis, Campeonato de Portugal Clássicos de Ralis, Campeonato Promo Ralis e FPAK Júnior Team e ainda para o Desafio Kumho 2022, tendo também uma Prova Extra.

A prova realiza-se no próximo sábado e domingo, 17 e 18 de setembro, e tem 10 especiais, seis no sábado, mais quatro no domingo.

Bernardo Sousa alinha no próximo fim-de-semana ao volante do seu habitual Citroën C3 Rally2, tendo Inês Veiga como navegadora, num evento que contará ainda com a presença da ‘influencer’ Bruna Gomes. Face ao impacto da participação e vitória no reality show da TVI, Bernardo Sousa está de regresso aos ralis nacionais, o que fez no passado Rally de Lisboa, que venceu, participando depois em duas provas do CPR, Rali Vinho Madeira e Rali da Água-CIM Alto Tâmega, tendo sido 5º classificado na primeira e 4º na segunda, bons resultados em duas provas que servem de preparação para o CPR 2023, que deve contar com a presença do piloto.

Em termos desportivos, finalmente o Campeonato de GT vai ‘arrancar’, pois está prevista a presença de Vítor Pascoal, Paulo Carvalheiro e José Cruz, que prometem bom espetáculo com os fantásticos Porsche 911 GT3 Cup (Pascoal e Carvalheiro) e 997 GT Cup (Cruz).

Quanto ao FPAK Júnior Team é a terceira prova da competição que visa ‘descobrir’ jovens valores para os ralis nacionais, o Campeonato de Portugal Clássicos de Ralis conta com o habitual plantel, e no Campeonato Promo Ralis regressam os principais protagonistas do campeonato.

Horário

Sábado, 17 de setembro

PEC1 Vouzela / Castelo 1 7.80 km 16:41

PEC2 Penoita 1 8.80 km 17:04

PEC3 Vouzela / Castelo 2 7.80 km 18:27

PEC4 Penoita 2 8.80 km 18:50

PEC5 Vouzela 1 A 3.70 km 21:23

PEC6 Vouzela 1 B 3.70 km 21:42

Domingo, 18 de setembro

PEC7 Povolide 1 7.50 km 10:54

PEC8 Aeródromo 1 11.20 km 11:35

PEC9 Povolide 2 7.50 km 14:08

PEC10 Aeródromo 2 11.20 km 14:51

Lista de Inscritos – CLIQUE AQUI