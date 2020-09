Constálica Rallye Vouzela: 43 equipas responderam à chamada

Rui Madeira, vencedor da Taça do Mundo de Ralis e a celebrar 30 anos de carreira, apresenta-se à partida a prova do Gondomar Automóvel Sport, onde se perfila os três primeiros do “Centro de Ralis, nomeadamente Armando Carvalho, Rui da Silva Santos e José Gomes.



A lista oficial das equipas para o Constálica Rallye Vouzela, prova pontuável para o Campeonato Centro de Ralis, Desafio Kumho Asfalto e Desafio Kumho Centro, conta com um total de 44 equipas inscritas. A prova, este ano sob fortes medidas de segurança devido à pandEmia da Covid-19, resume-se a um dia, no domingo, mas que terá à partida a nata que do Campeonato Regional Centro, e outros que irão estar presentes para contribuir para o espetáculo nas estradas de asfalto do concelho de Vouzela.

Rui Madeira, a celebrar 30 anos de carreira, é um dos pilotos que vai alinhar na prova promovida pela Promolafões, ao volante de um Mitsubishi Lancer Evo III, viatura com o qual sagrou-se vencedor da Taça do Mundo de Ralis, na classe de Produção, em 1995.

De referir, também, o rol de inscritos com viaturas da classe X5, embora mereçam natural destaque as três primeiras duplas que lideram o “Centro de Ralis”. Neste patamar, perfila-se a formação líder formada por Armando Carvalho e Ana Santos (Mitsubishi Lancer Evo V), que também comandam as classificações dos Desafios Kumho Centro e Kumho Asfalto, Rui Santos Silva e João Sebastião (Subaru Impreza STi N15) e José Gomes e Pedro Va (Peugeot 208 VTI).

A acelerar praticamente em casa está, igualmente, Rodrigo Correia (Kia Picanto GT Cup), piloto mais jovem de ralis em Portugal com os seus 16 anos de idade, assim como Luís Mota e Alexandre Ramos (Mitsubishi Lancer Evo VI), formação que venceu os Clássicos em Vagos, no Rali da Bairrada.

Os atuais campeões do Campeonato Centro de Ralis de 2019 também têm presença confirmada. Trata-se do piloto do Fundão, Fernando Teotónio, e o navegador Luís Morgadinho (Mitsubishi Lancer Evo IX), os quais exibem ainda o selo de vencedores do Desafio Kumho Centro.

A sétima edição do Constálica Rallye Vouzela é restringida a um só dia, na estrada domingo (27 de Setembro), mas com a mesma dose de espetacularidade a desenvolver pela tripla passagem pelas especiais da Senhora do Castelo/Constálica (10h38, 12h04 e 14h58) e Penoita/SIN Profile (11h06, 12h32 e 15h15), todos em piso de asfalto.

Lista de Inscritos – CLIQUE AQUI